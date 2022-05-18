Авиадвигатель ПД-8 спасёт отечественное самолётостроение

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18 мая 2022, 17:12

«Объединённая двигателестроительная корпорация «Ростеха» успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений. В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого газа» до «максимального взлётного» режима», – говорится в сообщении «Ростеха».



Есть двигатель – есть самолёт. Нет двигателя – нет самолёта. Это утверждение не требует доказательств. Созданием двигателя ПД-8 занялись не сегодня, над ним работают уже четвёртый год, применяют технологии и конструктивные решения более крупного двигателя ПД-14, который будет штатным для среднемагистрального лайнера МС-21, он тоже налетел на санкции и лишился американских «праттовских» силовых установок.



Приблизительно, при сравнении заявленных эксплуатационных характеристик, российско-французские двигатели SaM-146 и ПД-8 очень близки, по-другому и быть не может – одноклассники. Наш должен состояться немного мощнее и чуть экономичнее. Это уже будет победа, сегодня по мере развития технологий создания газотурбинных авиадвигателей борьба идёт за доли процента – меньший расход топлива при большей мощности. А тут ПД-8 экономичнее конкурента аж на 3%! Для авиакомпаний это экономия десятков и сотен тонн авиационного керосина в год. Отлично! За счёт «импортонезависимости» обещано снижение на 10% отпускной цены и стоимости технического сопровождения двигателей – по сравнению с одноклассниками. С шумами и эмиссией проблем нет и не предвидится. Оморяченную версию двигателя ПД-8 давно ждёт самолёт-амфибия Бе-200. Сейчас на этих уникальных самолётах стоят украинские двигатели «Мотор Сич» Д-436. Но ресурс их не бесконечен, говорят о его завершении к 2025 году. Дальше потребуются другие силовые установки.



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