Следователи СК России допросят сдавшихся боевиков, которые были заблокированы на «Азовстали» в Мариуполе

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17 мая 2022, 20:08 Источник: ТАСС

фото с сайта СКР

Следователи Следственного комитета России допросят сдавшихся боевиков националистического батальона "Азов", которые были заблокированы на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Во вторник эту информацию журналистам сообщили в пресс-службе СКР.

Как стало известно 17 мая, Верховный суд РФ рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, террористической организацией, на заседании 26 мая.

По данным СКР, российские военные следователи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков.

Следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против мирных граждан преступлениям. Полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими данными, имеющимися в материалах уголовных дел.

По данным РИА Новости, "Минюст РФ проинформировал, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации.