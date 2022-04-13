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13 апреля 2022, 11:31

Авиационные двигателестроители Перми работают на пределе возможностей. Авиационная силовая установка – самый сложный в изготовлении агрегат, создаваемый человеческим интеллектом и руками, резко нарастить объёмы производства – задача из разряда нерешаемых. А вот НК-93 давно бы мог вытащить наше авиастроение из стагнации, поднять на новый уровень. Да только чиновники не позволили – двигатель с фантастическими характеристиками даже от президента России Владимира Путина на авиасалонах МАКС прятали! Не дай бог, увидит и заставит делать, а тогда как же наши «партнёры» в Штатах и Европах на это посмотрят? Конкуренты многомиллиардному бизнесу западным благодетелям не нужны.



Перед третьим полётом руководитель лётных испытаний от «Кузнецова» Владимир Михайлович Пташинский начертал на двигателе НК-93 бессмертное: «Никто, кроме нас!». После этого полёта в декабре 2008-го двигатель грубо содрали с крыла Ил-76ЛЛ (летающей лаборатории) и потом малой скоростью отправили на завод, чтобы накрыть брезентом и постараться забыть. Всё так, как позже случилось с самолётами Ту-334 и Ту-204СМ – построили по две машины, облетали и даже сертифицировали (не до конца), а потом самолёты поставили к стенке. И давай себе дальше покупать боинги и эрбасы, вламывать десятки и сотни миллиардов в «Суперджет» и МС-21, которые теперь приходится перетряхивать ради замены «санкционных» агрегатов – импортозамещать. За деньги, сопоставимые с тратами на создание нового самолёта.



Двигатель показал характеристики, которых от него не ждали, – вместо расчётных 18 тонн тяги – свыше 20! А революционная схема, закапотированный соосный винтовентилятор гарантировали рекордные, минимальные расходы топлива. Это в первую очередь рост дальности и грузоподъёмности. Всего к началу испытаний было построено 10 двигателей для отработки на стендах и лётных экспериментов.



НК-93 был готов прописаться и под крылом Ту-214, так уверяют конструкторы «Туполева». Но главным достижением мог бы стать (ещё не поздно!) Ту-330 – полноценная замена для дряхлеющих средних военно-транспортных Ан-12 ВКС России. По расчётам аналитиков Генштаба, двухдвигательные Ту-330 взяли бы на себя до 70% авиаперевозок армейских грузов. С ПС-90 это был бы просто очень хороший самолёт, а с НК-93, по уверениям конструкторов «Туполева», – выдающийся: «Заткнул бы за пояс все средние транспортники в мире».



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