Московские аэропорты отправляют персонал в отпуска и закрывают терминалы из-за отсутствия трафика

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21 марта 2022, 16:12

Крупнейший российский аэропорт Шереметьево вынужден отправить часть персонала в отпуск. Без работы остались около 7 тысяч человек. Трафик работы воздушной гавани упал с конца февраля. Все инвестиционные проекты аэропорта остановлены. Закрыты уже три международных терминала. В Домодедово часть сотрудников переведена на частичную занятость. Жуковский работает без изменений.



Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что сотрудники отправлены в отпуск по независящим от них и работодателя обстоятельствам.

Общая численность сотрудников аэропорта составляет 18 тысяч человек.

Ушедшие в незапланированный отпуск будут получать 2/3 от оклада. Рабочие места за ними сохраняются. Срок простоя пока не установлен. Он не регламентируется никакими правовыми нормами Трудового Кодекса.



Из-за санкций США и Европейского Союза полёты в Россию приостановлены из многих зарубежных государств. До ограничений из Шереметьево в сутки за границу вылетало более 90 самолётов. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что полёты в западном направлении остановлены надолго. Аэропорт Шереметьево, на который приходилась большая часть авиаперевозок, пострадал сильнее всех.