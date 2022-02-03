В поезде «Челябинск-Москва» появились купе с душем и биотуалетом

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

3 февраля 2022, 12:29 Анна Семенова

До Москвы можно доехать с приятными бытовыми радостями. Фото: ЮУЖД

Теперь путешествовать в столицу можно с большим комфортом.

Опробовать новшество можно будет уже с завтрашнего дня, 4 февраля. Улучшенные вагоны будут курсировать в составе поезда «Южный Урал», №13/14.

По сообщению пресс-службы ЮУЖД, в каждом из таких вагонов есть душевая кабина, кондиционер и биотуалет, что позволит не терпеть на остановках. Вода и мыло в раковине подаются бесконтактным способом, есть электросушилки. Шторы на окнах светонепроницаемые, в стенах предусмотрены розетки и USB-порты, есть даже персональный сейф!

Для тех, кто путешествует с младенцами, есть комната с пеленальным столиком. В зоне общего пользования можно найти аппараты для нагрева и фильтрации воды.

Есть и специальное купе для пассажиров с особенностями здоровья. Здесь оборудованы посадочные устройства, ширина дверей увеличена, в коридоре и тамбуре достаточно места для прохода инвалидной коляски.

Предусмотрели на железной дороге и удобство отправления и прибытия. Расписание с 4 февраля будет немного изменено. Теперь поезд «Южный Урал» стартует из Челябинска в 21:25, в столице пассажиры окажутся в 06:20, высадка – на Казанском вокзале.

Кстати

Какие шикарные поезда курсируют в России

По тарифу «дорого-богато» можно отправиться из Москвы на двух поездах. До Владивостока курсирует состав «Золотой орел». В пути он находится две недели и проезжает Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Хабаровск. В каждом купе здесь свой санузел, гардероб, кровать, телевизор и музцентр. Для приятного времяпрепровождения в дороге есть два вагона-ресторана, вагон-кухня, вагон-прачечная, вагон-склад, сервисный вагон с салоном красоты и медпунктом и даже бар. Это частный туристический состав, цена билета на который достигает 2,4 млн. рублей.

Еще один маршрут, но из Москвы в Пекин, называется «Императорская Россия». ВИП-купе предполагает наличие плоского телевизора, кондиционера, душа и туалета. За 15 дней в дороге придется выложить от 437 тысяч рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости