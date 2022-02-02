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2 февраля 2022, 17:39

Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации профессор Борис Елисеев рассказал «Российской газете» об ошибках пилотов и возможности использования искусственного интеллекта для их сокращения.



Более 80% авиакатастроф происходит из-за человеческого фактора. С усложнением аппаратуры на лайнерах пилоты стали совершать больше ошибок. Искусственный интеллект является мощным устройством, отмечает профессор. При внедрении его в гражданскую авиацию, произойдёт прорыв. Компьютер не устаёт, ему не нужно спать и привыкать к смене часовых поясов. Авиастроители изучают возможность создания беспилотных лайнеров. При этом современные самолёты уже имеют автопилот. Он способен сажать и поднимать в воздух сложную машину. Пилоты участвуют в управлении самолётом лишь частично. Искусственный интеллект должен уметь воспроизводить полный спектр когнитивных способностей человека и пользоваться всеми программами.



Но без человека техника всё же работать не может. Это продиктовано требованиями к безопасной перевозке пассажиров. В мире начали выпускать беспилотные аэротакси. Через пару лет они заполонят небо. Такие «такси» будут сначала летать на небольшие расстояния, дальность полёта постепенно увеличится.





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