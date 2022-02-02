Новый стратегический ракетоносец и бомбардировщик Ту-160М2 взлетел в январе, пугая своими возможностями

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2 февраля 2022, 11:14

В январе первые полёты совершили сразу два новых летательных аппарата – Ту-160М2 и ЛМС-901 «Байкал». Стратегический ракетоносец и бомбардировщик с максимальным взлётным весом 275 тонн только внешне выглядит так же, как и его предшественник, поднявшийся в небо 40 лет назад. Все перемены внутри этого красавца. Маленький «Байкал» на девять пассажиров с виду также не блещет новизной – традиционный однодвигательный высокоплан с неубирающимися шасси. Но задач у этого многофункционального самолётика множество, главная из которых – полноценно заменить знаменитый Ан-2. И у громадного «стратега», и у нового «кукурузника» есть множество критиков и недоброжелателей. К тому же анонимность в Сети позволяет этим заниматься огульно, не выбирая выражений.



По кодификации НАТО Ту-160 имеет название Blackjack («Блэкджек»). Дубинка! В наших СМИ его любят называть «Белый лебедь». Ту-160М2 по пилотажно-навигационному комплексу, бортовому комплексу обороны, системам управления вооружением обновлён очень серьёзно, как утверждают официальные представители «Ростеха», более чем на 80%. Станция постановки помех самолёта при облучении радарами в автоматическом режиме будет рисовать противнику ложные цели. Самарские двигатели НК-32 второй серии при той же мощности заявлены как более экономичные, что сулит увеличение дальности, боевого радиуса действия.



Самолёт теперь может использоваться и со свободно падающими бомбами и планирующими боеприпасами – до 40 тонн нагрузки, что в три раза больше, чем «везёт» Ту-22М3М. В конфликтах, где противником являются вооружённые формирования, не имеющие эшелонированной противовоздушной обороны, использовать дорогущие ракеты слишком расточительно. Даже американцы берегут свои «Томагавки» и, где это возможно, предпочитают на головы противников вываливать тонны относительно дешёвых бомб.



До уровня Ту-160М2 должны подтянуть все 17 строевых Ту-160, Вооружённые силы планируют закупить ещё 50 новых машин. Как будет развиваться программа накачки мускулов Дальней авиации, скоро увидим. Проблема в том, что сегодня самолётов Ту-160 в ВКС России слишком мало для решения глобальных задач, а угрожать Москве со всех трибун стало обычным делом. При отсутствии собственных атомных авианосцев проецировать силу вдали от границ страны у Ту-160М2 должно получиться неплохо.



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