Аргументы Недели Туризм  → Авиа, ж/д транспорт 13+

Пассажиры смогут получать более высокие компенсации за задержку авиарейсов

, 17:04

Пассажиры смогут получать более высокие компенсации за задержку авиарейсов

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в российский парламент с предложением назначать более высокие компенсации за задержку авиарейсов.

Подобный закон в России уже работает. Однако он предусматривает выплату 25 рублей за каждый задержанный час. В Европе цена задержки составляет от 200 евро. Но чтобы получить даже малые деньги россиянам приходится пройти множество «бюрократических кабинетов».

Эксперты полагают, что новый закон не уменьшит количества задержек. Назначение компенсаций благодаря цифровым технологиям можно было бы сделать автоматическим ещё несколько лет назад, полагают в ООП. В Минтрансе считают предложение «сырым». Необходимо учитывать финансовое положение авиакомпаний, работающих в сложный период.

Ранее парламент уже отклонял принятие закона о компенсации пассажирам. Внесённые предложения требуют экспертной работы в интересах граждан. Представители авиакомпаний ссылаются на отсутствие в России механизма автоматического расчёта и назначения компенсации пассажирам. В дальнейшем он, скорее всего, потребуется. Практика зарубежных государств показывает, что после пандемии пассажиры начнут активнее бороться за свои права.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество