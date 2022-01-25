Пассажиры смогут получать более высокие компенсации за задержку авиарейсов

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25 января 2022, 17:04

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в российский парламент с предложением назначать более высокие компенсации за задержку авиарейсов.



Подобный закон в России уже работает. Однако он предусматривает выплату 25 рублей за каждый задержанный час. В Европе цена задержки составляет от 200 евро. Но чтобы получить даже малые деньги россиянам приходится пройти множество «бюрократических кабинетов».



Эксперты полагают, что новый закон не уменьшит количества задержек. Назначение компенсаций благодаря цифровым технологиям можно было бы сделать автоматическим ещё несколько лет назад, полагают в ООП. В Минтрансе считают предложение «сырым». Необходимо учитывать финансовое положение авиакомпаний, работающих в сложный период.



Ранее парламент уже отклонял принятие закона о компенсации пассажирам. Внесённые предложения требуют экспертной работы в интересах граждан. Представители авиакомпаний ссылаются на отсутствие в России механизма автоматического расчёта и назначения компенсации пассажирам. В дальнейшем он, скорее всего, потребуется. Практика зарубежных государств показывает, что после пандемии пассажиры начнут активнее бороться за свои права.





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