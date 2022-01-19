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Военно-транспортную авиацию России можно быстро усилить, если на старые самолёты поставить новые двигатели

, 15:26

Военно-транспортную авиацию России можно быстро усилить, если на старые самолёты поставить новые двигатели

Почему российскому авиастроению не пойти по пути установки на старые проверенные самолёты новых двигателей, чтобы добавить им дальности и грузоподъёмности?

Скорее всего, пермские двигателестроители просто не готовы обеспечить более мощными и экономичными ПС-90 и вновь строящиеся самолёты, и встающие на модернизацию. Плюс завод и КБ загружены производством двигателей ПД-14 для пассажирского МС-21, созданием сверхмощного ПД-35. При этом до недавнего времени модернизацией занималось опытное производство ПАО «Ил», а теперь его практически ликвидировали, остался только 123 АРЗ (авиаремонтный завод) в Старой Руссе. Предприятие способно отремонтировать и модернизировать до 15 самолётов Ил-76 в год, так заявлено на сайте 123АРЗ.

Вывод один – отрасли надо ставить задачу по модернизации самолётов Военно-транспортной авиации (ВТА), производству новых, контролировать исполнение и обеспечить финансирование работ. Давно пора готовить достойную замену сверхтяжёлому гиганту Ан-124 – эти самолёты не вечны, а Ил-76 заточен под технику Воздушно-десантных войск. Габаритные системы ПВО, такие как С-400, способен перебросить по воздуху только «Руслан». Страна у нас очень большая, даже если отбросить в сторону операции за рубежом, то оперативно осуществить передислокацию войск с Востока на Запад или наоборот будет с каждым годом всё сложнее. Но создание сверхтяжёлого транспортника напрямую зависит от двигателестроителей. Как «мотористы» будут вылезать из этой ситуации – неизвестно. Деньги из бюджета освоены огромные, прошли десятки лет работы, а на выходе малоресурсный двигатель, не выдающий требуемую мощность, с букетом детских болезней, отказами.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заём на 2 млрд рублей «Уральскому заводу гражданской авиации». УЗГА сегодня – лучший кандидат для производства авиадвигателей для региональных самолётов. Екатеринбург технологиями владеет, есть современные цеха и оборудование, кадры. И самое главное, заинтересованность, завод планирует выпускать всю линейку самолётов для местных и региональных воздушных линий, кроме Ил-114. Но в планах стоит турбовинтовой региональный пассажирский самолёт ТВРС-44 вместимостью до 50 мест. Это на замену Ан-24, Ан-26, Як‑40. Так что надёжный отечественный двигатель очень нужен и для них.

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