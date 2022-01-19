Военно-транспортную авиацию России можно быстро усилить, если на старые самолёты поставить новые двигатели

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19 января 2022, 15:26

Почему российскому авиастроению не пойти по пути установки на старые проверенные самолёты новых двигателей, чтобы добавить им дальности и грузоподъёмности?



Скорее всего, пермские двигателестроители просто не готовы обеспечить более мощными и экономичными ПС-90 и вновь строящиеся самолёты, и встающие на модернизацию. Плюс завод и КБ загружены производством двигателей ПД-14 для пассажирского МС-21, созданием сверхмощного ПД-35. При этом до недавнего времени модернизацией занималось опытное производство ПАО «Ил», а теперь его практически ликвидировали, остался только 123 АРЗ (авиаремонтный завод) в Старой Руссе. Предприятие способно отремонтировать и модернизировать до 15 самолётов Ил-76 в год, так заявлено на сайте 123АРЗ.



Вывод один – отрасли надо ставить задачу по модернизации самолётов Военно-транспортной авиации (ВТА), производству новых, контролировать исполнение и обеспечить финансирование работ. Давно пора готовить достойную замену сверхтяжёлому гиганту Ан-124 – эти самолёты не вечны, а Ил-76 заточен под технику Воздушно-десантных войск. Габаритные системы ПВО, такие как С-400, способен перебросить по воздуху только «Руслан». Страна у нас очень большая, даже если отбросить в сторону операции за рубежом, то оперативно осуществить передислокацию войск с Востока на Запад или наоборот будет с каждым годом всё сложнее. Но создание сверхтяжёлого транспортника напрямую зависит от двигателестроителей. Как «мотористы» будут вылезать из этой ситуации – неизвестно. Деньги из бюджета освоены огромные, прошли десятки лет работы, а на выходе малоресурсный двигатель, не выдающий требуемую мощность, с букетом детских болезней, отказами.



Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заём на 2 млрд рублей «Уральскому заводу гражданской авиации». УЗГА сегодня – лучший кандидат для производства авиадвигателей для региональных самолётов. Екатеринбург технологиями владеет, есть современные цеха и оборудование, кадры. И самое главное, заинтересованность, завод планирует выпускать всю линейку самолётов для местных и региональных воздушных линий, кроме Ил-114. Но в планах стоит турбовинтовой региональный пассажирский самолёт ТВРС-44 вместимостью до 50 мест. Это на замену Ан-24, Ан-26, Як‑40. Так что надёжный отечественный двигатель очень нужен и для них.



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