Дальняя авиация России началась с первого в мире русского многомоторного самолёта

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22 декабря 2021, 08:54

М.Шидловский с И.Сикорским

23 декабря отмечается День Дальней авиации. У этого праздника очень давние и славные корни, про которые долгие десятилетия вспоминать было не принято.



В 1910 году гений промышленной революции, представитель старинного дворянского рода Михаил Владимирович Шидловский заболел авиацией. Авиация, или, как тогда говорили, «воздухоплавание», была модным увлечением и собирала восторженные толпы на аэродромах, часто импровизированных – как правило, полёты проходили на ипподромах. А Михаил Владимирович понял, что это не цирк и не зрелище, а старт огромной и перспективной отрасли. В 1910 году, всего через семь лет после первого полёта самолёта братьев Райт, он открывает в Риге авиационное отделение «Руссо-Балта». Привлёк к работе создателя первого российского самолёта князя Александра Кудашева, который, как тогда было принято, строил самолёты и сам поднимал их в небо. И если первые три конструкции были сделаны на базе Киевского политехнического института, то «Кудашев-4» делался в цехах РБВЗ. Здесь же оказался и известный авиаконструктор Яков Гаккель. В 1912 году авиационное отделение переехало в Петербург, были построены новые корпуса, установлены самые современные станки. А дальше свершилось чудо. Шидловский искал главного конструктора, но такого, чтобы совершил прорыв. И нашёл благодаря фантастическому чутью на таланты. Он вызвал в столицу для переговоров 23-летнего студента Игоря Сикорского. Теперь этого студента называют отцом американского вертолётостроения. А тогда юный главный конструктор получил всё то, чего сегодня лишены стараниями чиновников генеральные конструкторы ведущих российских фирм. По условиям договора Сикорский получал ресурсы для работы, мог самостоятельно формировать команду и каждый год создавать экспериментальную разработку по своему усмотрению. И он создавал!



В сентябре 1912 года Сикорский был приглашён на ужин к шефу, где предложил ему начать создавать многомоторный самолёт с большой грузоподъёмностью и дальностью. И уже ранней весной следующего года из ангара на Комендантском аэродроме выкатили огромный по тем временам двухмоторный аэроплан, первый в мире тяжёлый воздушный корабль «Гранд». Шидловский тогда был в отъезде и по возвращении тут же заставил сменить иноземное название на «Русский витязь» – самолёт был создан русскими инженерами и рабочими из отечественных материалов. Дальше над самолётом пошла работа, установили ещё два двигателя, чем значительно подняли лётные характеристики. «Русский витязь» начал устанавливать рекорды по продолжительности полёта, грузоподъёмности и высоте с грузом. Россия оказалась впереди планеты всей – за границей, да и внутри страны ещё не успели заткнуться «эксперты», которые доказывали, что строительство многомоторных самолётов невозможно в принципе.



Военный совет армии принимает Постановление о формировании Эскадры Воздушных Кораблей, а 23 декабря по новому стилю царь его утверждает. Так по велению Николая Второго этот день стал днём рождения Дальней авиации России.



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