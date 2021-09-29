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Разгромлено предприятие, без которого не было бы полёта Гагарина

, 15:30

Разгромлено предприятие, без которого не было бы полёта Гагарина

Знаменитая на весь мир воронежская научно-техническая школа, создавшая двигатели для верхних ступеней всех космических ракет-носителей, большинства стратегических боевых ракетных комплексов (кроме твердотопливных) наземного и подводного базирования, стоявших и стоящих сегодня на вооружении, по сути, уничтожена. Разгромлено предприятие, без которого не было бы полёта Гагарина и ядерной триады страны, обеспечивающей ядерное сдерживание и мир на земле.

Акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) – легенда ракетостроительной отрасли. Сегодня все действия руководства «Роскосмоса» направлены на постепенную ликвидацию КБХА. Вместо КБХА в будущем генплане Воронежа на месте уникальных цехов и корпусов уже нарисованы жилые кварталы. Производственную площадку планируют перенести за город, а вместо КБ построить некий проектный центр, где будут создавать ЖРД и другие ракетные двигатели с помощью искусственного «интеллекта».

Накануне 60-летнего юбилея Дня космонавтики из-за отсутствия каких-либо перспектив по собственному желанию ушли случайно уцелевшие после разгрома в 2016-м ведущие специалисты и заместитель директора КБХА Белоусов, ответственный за конструкторское бюро.

Вместо того чтобы создать необходимый задел (в т.ч. на базе советских достижений), а потом заявить об ограничении гонки вооружений в космосе с позиции силы, руководство страны, утратившее связь со специалистами, вынуждено выступать со слабой позиции, кивая на США, затеявших гонку вооружений в космосе.

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