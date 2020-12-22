Ковид-купе появятся в хабаровских поездах

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22 декабря 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поездах некоторых маршрутов в Хабаровском крае будут оборудованы купе для пассажиров зараженных коронавирусом, а также для перевозки их биоматериалов и лекарств.

Специальные ковид-купе будут оборудованы во всех составах, идущих в Комсомольск-на-Амуре, из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, и далее в Ванино и Советскую Гавань. Вопрос согласован с региональным Минтрансом, с РЖД пока достигнута предварительная договоренность.

Дело в том, что в некоторых районах затруднено автомобильное сообщение. А потому купе для перевозки больных ковидом необходимы. По словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой. Рост заражения COVID-19 все чаще выявляется именно в районах региона.

- Если взять баланс заболевших в Хабаровске и в остальных территориях края, если раньше он составлял 20-25%, то на сегодняшний день это больше 40%, - указала Зайцева.

На сегодняшний день в Хабаровском крае выявлено 31 657 случаев заболевания коронавирусом. Отметим, что в начале эпидемии регион, граничащий с Китаем, смог избежать завоза инфекции из соседней провинции Хэйлунцзян благодаря оперативно закрытым границам с КНР. О приостановке сообщения с китайскими соседями в начале года распорядился бывший губернатор региона Сергей Фургал. На сегодняшний же день край регулярно бьет антирекорды по числу заболевших за сутки.