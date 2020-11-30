Почему Россия не вводит ответные санкции против американского авиастроения

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30 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

В чёрный список Вашингтона попало крупнейшее авиастроительное предприятие России «Иркут». Оно занималось разработкой и производством новых самолётов МС-21. В следующем году компания должна была начать производство лайнера с российским двигателем. Однако действия Вашингтона привели к замораживанию проекта.



Новый самолёт МС-21 создавался отечественными инженерами на основе современных технологий и с учётом спроса на рынке. Лайнер соответствует всем нормам Европейского агентства по авиабезопасности. Разработчики МС-21 заявляли ранее, что отечественная машина сможет конкурировать с Airbus и Boeing.



Американцы вводили санкции постепенно. Сначала под запрет попали поставки композитных материалов для производства крыльев. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сама сможет создать необходимые материалы и комплектующие для своего самолёта. Помимо крыльев, собственного двигателя у российского самолёта нет авионики, без которой его нельзя будет поднять в небо. Отечественный проект, на который было выделено более 400 миллиардов рублей, оказался под угрозой срыва. На этом фоне возникает вопрос, почему Россия не вводит против США ответные санкции? Производство Boeing и Airbus напрямую зависят от российского предприятия «ВСМПО-Ависма». Оно поставляет титан для производства зарубежных лайнеров.



