Российскую авиацию спасёт Ту-334. Но почему против хорошего самолёта выступает Минпромторг

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25 июня 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил в администрацию президента письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолёта Ту-334 для использования на внутренних рейсах. Предлог – из-за «наличия технических проблем» у самолёта «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) и жёсткой конкуренции со стороны иностранных производителей.



«Учитывая низкий клиренс (расстояние от нижней кромки двигателя до земли) самолётов SuperJet 100, что существенно сократит возможность их использования во всех аэропортах РФ, предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолётов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство. Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолёта Ту-334, включив данное мероприятие в Госпрограмму по развитию авиационной промышленности», – говорится в документе. «В производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка трёхсот предприятий, из которых 95% – российские заводы. По предварительным расчётам, бюджетный эффект от полномасштабной реализации проекта мог составить до 30 млрд рублей в год. Разработка была востребована, и в 2006 году ОАО «Туполев» (ныне ПАО «Туполев») заключило контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 единиц, а также имело протоколы о намерениях 24 авиакомпаний ещё на 297 самолётов», – подчёркивает сенатор.



Функционеры из руководства ОАК и Минпромторга уверяют, что благодаря «Суперджету» в авиастроении России появились новые технологии. Критики, практикующие конструкторы и технологи говорят об обратном: «Никаких новых технологий там нет. А те, что есть, нигде в мире не используются, в том числе и на «Боинге», откуда их нам сосватали. Ущербные, что ещё сказать».



В позапрошлом году, когда уже было полностью подготовленное решение по выпуску десяти самолётов Ту-334 для Управления делами президента России, 1 марта Денис Мантуров сделал ответный шаг и вышел к В. Путину с предложением заменить устаревшие Ту-134 и Як-40 Специального лётного отряда на «Суперджеты». Президент начертал «Не возражаю», и Управление делами вынуждено было отступить.



Так что, пока жив министр промышленности и торговли Денис Мантуров, все движения, которые идут по самолёту Ту-334, в том числе в Совете Федерации, обречены на провал. Видно, много тайн, которые могут стоить ему жизни, не дают ему быть простым русским парнем. Таким как Юра Гагарин. Жаль, но В. Путин предпочитает

получать информацию из рук чиновников, чаще всего не имеющих даже профильного образования по тематике докладов, таких как наш министр.



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