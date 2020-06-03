350 пилотов требуют проверить соответствие «Суперджета» требованиям норм лётной годности

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3 июня 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

5 мая 2019 года в Шереметьево произошла катастрофа авиалайнера «Сухой Суперджет 100». Тогда погиб 41 человек. Сегодня известно, что следствие закончено (в рекордные для такого дела сроки!), капитана корабля Дениса Евдокимова ждёт суд. И не исключено, суровый приговор. Следствие, в том числе и расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК), по давней традиции старательно возлагает вину на пилота. Что принципиально важно, в авиационном мире нет единого мнения по поводу этой трагедии.



Денис Евдокимов до гражданской авиации летал командиром тяжёлого военно-транспортного Ил-76 ВКС России, обвинить его в неумении управлять крылатой техникой язык не повернётся. Но в «Ильюше» у него был штурвал.



Многие уважаемые командиры «Боингов» и «Эрбасов» считают, что надо было не спешить, приноровиться к управлению в ограниченном и по большей части ручном режиме, прочувствовать самолёт и потом спокойно идти на посадку. Да, ещё на глиссаде сработало предупреждение о так называемом «сдвиге ветра», в этом случае надо уходить на второй круг, но можно понять и пилотов в кабине, где табло горят отказами, есть проблемы со связью. Где гарантия, что радиоэлектронное оборудование не откажет вовсе и самолёт станет неуправляем или вдруг пропадёт тяга двигателей? Решили садиться, результат известен. Перед посадкой, по утверждению Евдокимова, самолёт стал неадекватно реагировать на движения джойстика – толкает вперёд на пикирование, а самолёт задирает нос, выходит на кабрирование, и наоборот. Эксперты МАК в предварительном расследовании утверждают на основе расшифровки записей чёрных ящиков, что пилот делал ручкой управления, то есть джойстиком, чересчур резкие движения. Но Евдокимов опытный лётчик, и, возможно, он просто почувствовал неадекватность системы управления? К тому же к самому МАК могут возникнуть вопросы. Сертифицировал ССЖ-100 именно МАК. А что же молниезащита? И почему начался разлив авиакеросина, которого быть не должно? Это что, несоответствие сертификационным требованиям?



В мае 350 пилотов и специалистов обратились к руководству страны со словами: «Мы не выступаем в защиту Дениса Евдокимова, но требуем проведения полноценного настоящего расследования и исследования всех версий, включая «технические». Вероятно, они считают, что к катастрофе привело несоответствие «Суперджета» требованиям норм лётной годности.



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