В РФ начали сборку первого серийного Ил-114-300

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14 февраля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российские специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

РСК «МиГ» приступила к изготовлению фюзеляжа. Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК. В изготовлении агрегатов также участвуют серийные заводы «ВАСО» и «Авистар-СП» в Воронеже и Ульяновске.

Финальная же сборка будет проходить на производственных площадях РСК «МиГ» - на Луховицком авиационном заводе имени Павла Андреевича Воронина, уточнили в пресс-службе Российской самолетостроительной корпорации.

Ранее на этой неделе во вторник, 11 февраля, источник сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Компания "Аэрофлот" отменила два рейса, которые должны были совершаться на этих аппаратах.