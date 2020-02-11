Источник: в аэропорту Шереметьево сегодня сломались последние

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11 февраля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

самолет Sukhoi Superjet, Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Источник во вторник, 11 февраля, сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Сегодня "Аэрофлот" отменил два рейса, которые должны были совершаться на этих аппаратах.

По утверждению источника Telegram-канала BAZA, самолеты перестали работать, но необходимых деталей для их починки не нашлось. Якобы из-за этого пассажиры, которые должны были вылететь в Дрезден и Ульяновск, вынуждены временно остаться в Москве.

Sukhoi Superjet , жалуются на постоянные Отмечается, что почти все авиакомпании, располагающие летательными аппаратами, жалуются на постоянные поломки и наличие дефектов.