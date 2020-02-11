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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Источник: в аэропорту Шереметьево сегодня сломались последние "Суперджеты".

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Источник: в аэропорту Шереметьево сегодня сломались последние
самолет Sukhoi Superjet, Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Источник во вторник, 11 февраля, сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Сегодня "Аэрофлот" отменил два рейса, которые должны были совершаться на этих аппаратах.
 
По утверждению источника Telegram-канала BAZA, самолеты перестали работать, но необходимых деталей для их починки не нашлось. Якобы из-за этого пассажиры, которые должны были вылететь в Дрезден и Ульяновск, вынуждены временно остаться в Москве. 
 
Отмечается, что почти все авиакомпании, располагающие летательными аппаратами Sukhoi Superjet, жалуются на постоянные поломки и наличие дефектов.
 
ЕТ

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