Аэропорт Жуковский ставит под удар будущее российской авиации

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23 декабря 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Национальный центр авиастроения - легендарный Лётно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова собираются перевести из Подмосковного Жуковского на военно-испытательную базу в Ахтубу.



По словам Героя России, лётчика-испытателя Магомед Толбоева, на месте площадки Бурановской и 4-го отряда, где военно-транспортные самолёты и вертолеты, построили авиатерминал АО РАМПОРТ, в угоду которому и хотят выселить ЛИИ с уникальных территорий. Для дальнейшего развития РАМПОРТа бизнесу нужны площади и территории, а у ЛИИ им. Громова есть и ангары, построенные ещё при Сталине, и павильоны. Самый быстрый и "эффективный" способ раскрутить бизнес - на чужой материально-технической базе. Более того, АО РАМПОРТ, по словам Магомеда Толбоева, задолжало ЛИИ за 2 года 370 миллионов рублей. Для убыточного сейчас аэропорта Жуковского, где в месяц совершается 10-15 рейсов, важно развивать себя, а не российскую авиацию в целом.



Конечно, бизнесу, опекаемому высокопоставленными чиновниками из околоправительственных кругов, не трудно выселить учёных. Но 27 лётчиков-испытателей всех ведущих фирм подписали письмо на имя Президента России в защиту ЛИИ им. Громова.



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