Путин примет участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту

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22 декабря 2019, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном мероприятии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

В ходе данной поездки глава российского государства также пообщается с рабочими-мостовиками. Кроме того, руководители отрасли доложат президенту РФ о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Напомним, как уже ранее сообщали "Аргументы недели", на текущей неделе строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено. В Ростехнадзоре подтвердили технологическую готовность объекта.