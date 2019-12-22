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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Путин примет участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Путин примет участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном мероприятии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. 

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

 

В ходе данной поездки глава российского государства также пообщается с рабочими-мостовиками. Кроме того, руководители отрасли доложат президенту РФ о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Напомним, как уже ранее сообщали "Аргументы недели", на текущей неделе строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено. В Ростехнадзоре подтвердили технологическую готовность объекта.

АС

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