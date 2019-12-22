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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Экс-министр обороны Анатолий Сердюков взялся расчленить ЛИИ им. Громова?

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков взялся расчленить ЛИИ им. Громова?

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков в середине декабря посетил ЛИИ имени Громова. Это легендарный институт, где проводятся испытания российской авиационной техники и ежегодные Московские авиакосмические салоны.

Герой России, уникальный лётчик-испытатель мирового класса Магомед Толбоеев рассказал на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ зачем приезжал Сердюков. Он не собрал ни лётчиков-испытателей, ни преподавателей, ни научный потенциал, ни инженеров-конструкторов ЛИИ имени Громова. Бывшего министра по наводке водили по тем местам, где находится списанная техника, ангары. По словам Толбоева, Сердюков взялся расчленить ЛИИ, перевести его в Ахтубу, где военный аэродром, военно-испытательная база, научный центр.

Но ЛИИ – это не просто аэродром, там же находятся конструкторские бюро, начиная с Илюшина, Туполева, Сухова, Микояна, Яковлева, Гризодубова, Мясищева. "Есть ещё и инфраструктура, измерительная система, мы устанавливали высотные полёты до 30-40 километров, это сверхзвуковые полеты. Наша полётная зона самая большая – длина 225 километров, ширина 75 километров, это зона испытаний, это безлюдное место, и стрела 120 километров туда, 120 обратно, это сверхзвуки около земли. Там ни одно дерево не устояло, всё снесено. Это база испытания катапультных кресел. Рушится не полоса, полоса останется, как хороший кусок торта, рушится вся инфраструктура", - говорит Толбоев. Он считает, что разрушение ЛИИ осуществляется в угоду бизнесу, которому приглянулись огромные территории под Москвой. Но лётчики-испытатели, конструкторы будут бороться за этот оплот авиационной промышленности.

Подробнее смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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