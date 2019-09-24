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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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По Крымскому мосту проехал первый поезд

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Первый тепловоз в пока еще тестовом режиме проехал по железнодорожной части самого длинного в России и Европе - Крымского - моста от станции "Тамань Пассажирская" до станции "Керчь Южная".

В поездке по мосту приняли участие председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" и владелец ООО "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ.

"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", - сообщил журналистам Аркадий Ротенберг. Как отмечается, данная тестовая поездка продлилась около получаса.

АС

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