По Крымскому мосту проехал первый поезд

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24 сентября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Первый тепловоз в пока еще тестовом режиме проехал по железнодорожной части самого длинного в России и Европе - Крымского - моста от станции "Тамань Пассажирская" до станции "Керчь Южная".

В поездке по мосту приняли участие председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" и владелец ООО "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ.

"Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года", - сообщил журналистам Аркадий Ротенберг. Как отмечается, данная тестовая поездка продлилась около получаса.