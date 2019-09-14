Держателей золотых карт «Аэрофлота» не пустят в бизнес-зал аэропорта Хабаровска

Обладатели золотых карт авиакомпании «Аэрофлот» больше не смогут пользоваться бизнес-залом аэропорта Хабаровска. В ряд ограничений попали также воздушные гавани 17-ти других российских городов.

Компания собирается изменить правила программы «Аэрофлот Бонус». С 15 сентября пассажирам, имеющим золотые карты, при приобретении билетов в эконом-класс не будут доступны бизнес-залы. Но при этом обладателям карт будут начислены по 3000 миль.

Под ограничения попали воздушные гавани Хабаровска, Анапы, Астрахани, Барнаула, Ростова-на-Дону, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Самары, Саратова и Якутска.

По словам представителей «Аэрофлота», услуга перестала предоставляться в тех аэропортах, руководство которых не согласилось снижать цену на обслуживание в бизнес-залах. Компания изучила опыт зарубежных коллег и отметила, что стоимость обслуживания в бизнес-залах региональных аэропортах Европы ниже, чем в большинстве российских аэропортов.



Ранее ограничение уже было введено в воздушных гаванях Архангельска и Магнитогорска.