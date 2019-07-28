"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

Пользователи Сети поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев-Казатин. Фотографии внешнего вида подвижных составов опубликовали в одной из соцсетей.

"Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу!", - отметила автор снимков Лора Манек, по словам которой это "реальная жесть". Дама задалась вопросом, как на таком транспорте вообще можно возить людей.

В комментариях под постом украинцы обреченно подтверждают: "И у нас такой Херсон-Кривой рог, Высокополье, только еще и 2 вагона (это вместе с паровозом), людей набито, люди сознание теряют от тесноты и жары", "По Харькову и области тоже такой мусор ездит, который на металлом давно, еще 30 лет назад. Зато цены гребут за новые поезда: 1 класс до Киева - 1000 гривен, а второй - 500!", "Сначала думала "ужас какой, просто волосы дыбом", но теперь уже привыкла".

"А есть еще пассажирские поезда, которые возят наших деток на море... Ладно там снаружи, так там внутри вагона вещи свои страшно поставить", "В харьковской области в электричке оторвало колесо на ходу, которое влетело в вагон, благо обошлось без жертв", "Скотовозки", "А очень часто даже и такого нет... Металлолома и того не хватает...".

Многие комментаторы сошлись во мнении, что опубликованные снимки напоминают кадры из фильмов ужасов про зомби: "Сюда музычка с "Ходячих мертвецов" подошла бы", "Похоже на поезд из фильма про зомби", "Фильм ужасов", "Ужас в том, что мы все и живем в этом фильме", "Зато у министра жд 1,5 млн за месяц зарплата", - отмечают пользователи.



