Хабаровчане три дня не могут долететь до Комсомольска-на-Амуре

Из Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре не могут долететь купившие билеты на самолет граждане. Внезапно изменился и рейс судна, которое должно было вылететь сегодня из краевой столицы в город Юности.

Самолет Хабаровск - Комсомольск-на Амуре, который должен был сегодня стать спасением для «застрявших» в городе пассажиров, почему-то поменял свой маршрут. Вместо обещанного отправления в город Президентского внимания, самолет улетит в поселок Херпучи.

Дело в том, что дата проданных билетов выпала на дни плановой профилактики в комсомольском аэропорту. Она проводится ежегодно для необходимого обслуживания посадочной полосы. Поэтому с 25 по 27 июля долететь до места никак не выйдет.

Известно, что два пассажира уже отказались от воздушного путешествия и выбрали другой способ передвижения. Другие пассажиры полетят в Херпучи, и только потом – в Комсомольск-на-Амуре.