В пятницу 13-го южноуральские туристы рассказали о своих суевериях

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

13 января 2023, 16:53 Анна Семенова

Туристы не боятся выходить на тропы в пятницу 13-го. Фото: нацпарк "Таганай"

Нельзя оглядываться на тропе и выходить в путь рано утром.

В Челябинской области туристов огромное количество. И это неудивительно, ведь наш регион богат красивейшими местами: национальными парками, озерами, реками и горами.

В пятницу 13-го, когда многие суеверные люди боятся неудачи, сотрудники нацпарка «Таганай» рассказали о приметах, которые существуют среди туристов. Например, положено присесть на дорожку перед походом. Нельзя выходить на тропу поздним вечером и ранним утром. Перед дорогой считается дурным знаком что-то зашивать. Также нельзя оглядываться, если вышел на тропу. Новая обувь в походе не сулит ничего хорошего. А в установленную палатку бывалые путешественники всегда кладут небольшую ценную для них вещь из дома. Чтобы точно вернуться.

Кстати, в пятницу 13-го туристы не боятся идти в поход, в примету, что дорога в такой день не будет приятной, они не верят.