В пятницу 13-го южноуральские туристы рассказали о своих суевериях

Нельзя оглядываться на тропе и выходить в путь рано утром.
В Челябинской области туристов огромное количество. И это неудивительно, ведь наш регион богат красивейшими местами: национальными парками, озерами, реками и горами.
В пятницу 13-го, когда многие суеверные люди боятся неудачи, сотрудники нацпарка «Таганай» рассказали о приметах, которые существуют среди туристов. Например, положено присесть на дорожку перед походом. Нельзя выходить на тропу поздним вечером и ранним утром. Перед дорогой считается дурным знаком что-то зашивать. Также нельзя оглядываться, если вышел на тропу. Новая обувь в походе не сулит ничего хорошего. А в установленную палатку бывалые путешественники всегда кладут небольшую ценную для них вещь из дома. Чтобы точно вернуться.
Кстати, в пятницу 13-го туристы не боятся идти в поход, в примету, что дорога в такой день не будет приятной, они не верят.