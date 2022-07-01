Туристам, отдыхающим в высокогорье, не стоит доверять свою жизнь неквалифицированным гидам

Аргументы Недели → Туризм 13+

1 июля 2022, 10:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

Спасатели в Приэльбрусье отмечают, что сейчас участились случаи, когда совершенно неподготовленные люди никого не предупреждая идут в высокогорную зону или даже пытаются совершить восхождения на вершины, что приводит зачастую к авариям. Также отмечается увеличение числа лиц, выдающих себя за горных гидов. Не имея никакой специальной подготовки, а следственно и сертификатов, подтверждающих их квалификацию данные псевдо-проводники берут на себя большую ответственность за жизни людей, которых они ведут в горы. Новичкам, стоит относиться серьёзнее к выбору гидов и выяснять их профессиональную пригодность. Поскольку такие горе-проводники представляют собой серьёзную угрозу и для себя, и для окружающих. По словам спасателей некоторые из них один раз поднявшись, скажем, на восточную вершину Эльбруса или один – два раза сходив по высокогорному трекингу (туристический маршрут в горах, невысокой сложности) тут же мнят, что они многоопытные люди, способные вести других в качестве гидов. Конечно же они делают это не бесплатно, но, дешевле, чем настоящие гиды.

Беда в том, что псевдо-гиды не знают гор и даже не догадываются о многих скрытых опасностях гор, и могут «завести» свою группу в безвыходную ситуацию. Допустим они знают один два трекинговых маршрута, но не способны принимать грамотных решений если их группа попала в шторм или с кем-то из туристов вдруг сделалось плохо. Статистика такова: при попадании в нештатные ситуации в высоких годах даже группы, имеющие подготовку и возглавляемые опытными руководителями – гибнут в полном составе. А у туристов, которых ведёт неквалифицированный гид-самозванец вообще нет шансов на выживание.

Тому, кто впервые оказался в горах необходимо твёрдо знать, что они не терпят неуважения к себе и ошибок. Насчёт нетерпимости к ошибкам со стороны стихии - бывают исключения. Но эти исключения – крайняя редкость, чудо, на которое рассчитывать нельзя ни в коем случае. Новичку необходимо полностью доверяться только опытным инструкторам или горным гидам и выполнять их указания точно и беспрекословно. Правда бывает, что и многоопытные люди совершают ошибки, приводящие к трагическому исходу. В этом случае могу сказать одно. Новичок, решивший приобщиться к красотам высоких гор, изначально рискует (не только собой, но и окружающими) и этот риск значительно понижается, если его наставником становится опытный человек, хороший психолог, знающий и чувствующий людей и горы.

Для оживления повествования приведу примеры ошибок, которые допускают опытные восходители в горах. В 1974 году женская команда очень опытных альпинисток совершала восхождение на пик Ленина. Одна из участниц простудилась накануне, но скрыла этот факт, это стало отправной точкой общего несчастья. Девушки ушли наверх. В процессе восхождения группа попала в шторм и это задержало её в высокогорной зоне. Они сообщили по радиостанции, что у одной из них началось воспаление лёгких (речь идёт о той восходительнице, что вышла на гору с еле заметными признаками простуды). Вскоре связь с ними пропала. После того как шторм прекратился на поиски девушек вышел спас-отряд. Их, конечно же, нашли, но все были мертвы. Не будем вдаваться в подробности этого происшествия, поскольку получится весьма долгий рассказ. Кстати пик Ленина собирает немалый урожай трупов. В 1990 году при снежно-ледовом обвале погибло сразу 43 альпиниста.

Другая, очень посещаемая гора - Эльбрус, по числу жертв значительно превосходит пик Ленина и многие другие горы. Правда опытные альпинисты здесь погибают очень редко. В одном из случаев команда поднялась к скалам Пастухова и решила потренироваться в организации ночёвки. Их трупы обнаружили через неделю. Они вырыли себе пещеру в снегу и в ней благополучно уснули на веки, поскольку не сделали сток для углекислого газа, который вырабатывает организм человека во время дыхания. Но, главным образом на Эльбрусе гибнут новички, которых привлекает относительная лёгкость восхождения на самую высокую точку Европы. Но Эльбрус уступает пальму первенства Монблану (самой высокой горе западной Европы), его ежегодный урожай трупов измеряется десятками. Причина всё та же, на эту гору лезут все кому не лень, несмотря на отсутствие подготовки.

На моих глазах группа из восьми человек решила обойти очередь, которая образуется в проходе через ледовую трещину (бергшрунд) на склоне Такюль-Дю-Монблан, где гиды Шамони закрепляют верёвку (перила – альпинистский термин). Не желая ждать своего черёда, вышеуказанная компания взяла в лево, туда, где трещина раздалась в ширь, но её берега были соединены тонким снежно ледовым «мостом» (это естественное образование, как правило, очень узкое и хрупкое и требует особых навыков для преодоления). Такие мосты надо проходить строго по одному с применением верёвочной страховки. Но те, о ком идёт речь, забежали на «мост» сразу всей толпой. Не выдержав веса восьми придурков, мост обрушился, а бедняги улетели в трещину. Не выжил никто из них.

Вернёмся к многоопытным. Мне как-то пришлось участвовать в спасательной акции в ущелье Адыл-су в составе группы Контрольно-спасательного пункта Центрального Кавказа. Точнее, спасать уже было некого, мы выносили трупы. Что случилось. Тройка восходителей, которую возглавлял многоопытный инструктор – «Снежный барс» (титул получали альпинисты, совершившие восхождения на пики: Ленина, Евгении Корженевской, Победы, Коммунизма и Хан-Тенгри) сорвалась из-под вершины горы Джан-Туган и падала до её основания, точнее кувыркалась по скалам, имевшим положительный уклон. Загружать их в айкью было сложно, поскольку кости у всех троих были перемолоты, но кожа была не сильно повреждена. Они напоминали студень, который невозможно было ухватить руками. Причина аварии – пренебрежение страховкой и переоценка инструктором возможностей одного из участников восхождения. Как говорится – и на старуху бывает проруха. Другой показательный случай произошёл в том же ущелье – зимой. Один мой знакомый (опытный и сильный альпинист) вышел на восхождение на вершину Уллу-кара из альплагеря Джан-Туган в двойке с новичком. Уже на обратном пути, при прохождении верхнего ледопада Кашкаташа (ледник в ущелье Адыл-су) опытный альпинист почему-то пошёл впереди, и эта ошибка привела его к гибели. Ледопад был покрыт зимним пушистым снегом. И в какой-то момент мой знакомый провалился в одну из ледниковых трещин, его некомпетентный напарник не знал, что ему делать и не нашёл ничего лучшего, как просидеть над телом умирающего товарища около двух суток, пока не подошли спасатели и не извлекли из трещины закоченевший труп. Новичок при этом был жив и здоров. Если бы он шёл первым, а опытный альпинист - вторым этого несчастья бы не случилось.

Приведу другой пример губительности самонадеянности. Группа альпинистов решила совершить восхождение по скальному маршруту на гору с красивым названием Мария (в среднеазиатских Фанах) не связываясь и без страховки. В какой-то момент лидер группы потерял равновесие и полетел вниз. Он падал около 600 м и естественно – погиб. Остальные члены группы после его срыва связались и спустились вниз с превеликой осторожностью.

Бывали и другие показательные случаи, не связанные с летальным исходом. Как-то раз, я и ещё один человек оказались январской ночью на леднике Аксайской подковы (Киргизия). Мороз был суров, небо усыпано звёздами, и Луна висела над нами, как большой яркий фонарь. Ледник не прекращает течь и в сильном холоде. В таких условиях образование трещины происходит с резким хлопком, и из её недр вырывается облако ледовой пыли, в котором под воздействием лунного света появляется радуга. Но, не о красотах гор речь. У меня на ногах были двойные пластиковые ботинки с внутренними вкладышами и несмотря на это, в результате той ночной прогулки, кончики больших пальцев ног были обморожены. А у напарника, гулявшего в одинарных ботинках, в дальнейшем ампутировали три пальца на одной ноге и два – на другой. Вот, казалось бы, простая ситуация, но и к ней надо быть готовым.

Чтобы немного смягчить картину, расскажу о тех чудесах, что порой происходят в горах. В цирке Кашкаташа (верхнее плато, окружённое вершинами) есть пик Вольная Испания. Однажды по её северо-восточному ребру поднималась команда, в составе которой был Саша Молдаван. Ребята уже пролезли ключ (самое сложное место) маршрута и достигли «украинских ночёвок» (узкая полочка, на которой стоять толком невозможно, к тому же она идёт ступенями, не ночёвки, а сплошное расстройство). И именно оттуда порхнул Саша Молдаван, из-за самонадеянности оказавшийся без страховки. Он пролетел около 200 м свободным падением, потом попал на крутой ледник, перелетел через бергшрунд на крутой снежный склон с постепенным выполаживанием, проделал длинный туннель в снегу и выехал на центр плато к месту, где стояла его палатка.

Парень, мгновенно потеряв около 400 м глубины (перепада высот), отделался переломом запястья. Другой случай произошёл в Киргизии. Там альпинист сорвался из-под вершины одной из башен Короны (очень красивая гора в Аксайском цирке), пролетел около 600 м и остался жив, отделавшись простыми переломами обеих ног. Со мной тоже происходили чудеса, расскажу лишь об одном из них. Мы спускались связкой – тройкой с Вольной Испании в сторону горы Бжедух по длинному крутому ледовому склону, лазанием. Первым был Сергей, за ним шёл Володя и я замыкал это шествие. Между каждым из нас было расстояние в одну верёвку (40м – мера длинны принятая в альпинизме). Моменты отделяющие жизнь от смерти не всегда фиксирует сознание. Но в том случае мозг зафиксировал каждое мгновение, как в замедленном фильме. Кстати, такое со мной происходило раньше. В юности я играл в регби, помню пару случаев, когда в моей голове раздавался щелчок и все вокруг меня начинали двигаться, как в замедленном кино, а мои действия оставались полноценными.

Здесь произошло то же самое. Я уже вытаскивал из льда серпообразный клюв своего ледоруба осталось пара миллиметров не больше. Тут – щелчок. Далее вижу, как клюв моего ледоруба возвращается в своё отверстие во льду. Неимоверная сила срывает меня с места, и я повисаю на отрезе репшнура, соединявшего ледоруб и мою страховочную систему. Потом смотрю на свои ноги, под воздействием всё того же рывка с моих ног срываются кошки и повисают на ремнях. Перевожу взгляд вниз – Володя раскачивается на верёвке, соединяющей меня с ним, сначала с большой амплитудой, потом, после нескольких маятниковых качаний верёвка вытягивается в струну, и Володя замирает на месте. Как выяснилось потом. Сергей сорвался в трещину и сдёрнул Володю, а тот - меня. В результате мы повисли на клюве моего ледоруба. Если бы не случилось чуда и я успел бы его полностью вытащить, мы были бы трупами. Случаев, когда команды альпинистов срывались и гибли целыми командами («гроздьями») - много.

Ещё раз повторюсь, горы не прощают ошибок, и цена возмездия зачастую бывает очень жестока. Новички совершают их по незнанию, опытные – переоценивая свои возможности или по халатности. К прогулкам в горах надо готовиться, как физически, так и теоретически. Не стоит пренебрегать хорошим снаряжением, но и нагружать себя лишними предметами (дивайсами), особенно если вы не умеете ими пользоваться также нельзя. Во всём нужна золотая середина и руководство опытных людей.

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