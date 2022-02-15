Из-за дефицита снега забег «Лыжня за облака» на Таганае местами пройдет пешком

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15 февраля 2022, 20:24 Анна Семенова

Лыжники должны будут спешиться для своей безопасности. Фото: сайт нацпарка Таганай

И это будет обязательным условием соревнований.

Традиционный лыжный забег в национальном парке «Таганай» состоится 20 февраля, в ближайшее воскресенье. Участники пробегут по красивейшим местам с перепадом высот до 600 метров.

Но при подготовке трасс у организаторов возникли некоторые трудности. В этом году выпало мало снега. В связи с этим было принято решение один из длинных спусков сделать пешим. Марафонцы должны будут снять лыжи и это обязательное условие соревнований.

О том, что необходимо спешиться, предупредят многочисленные надписи, которые невозможно не заметить.

Открытие марафона – в Центральной усадьбе в 10:30. Регистрация участников начнется с 09:00. Подробности можно найти здесь.