На Таганае любителей лыж ждут на марафон

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм

1 февраля 2022, 20:02 Анна Семенова

Лыжников ждут в красивейших местах Челябинской области. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Традиционный забег пройдет 20 февраля.

Традиционный горный лыжный марафон «Лыжня за облака» пройдет в этом году на Таганае 20 февраля. Трассы уже начали готовить к приезду гостей.

Для марафонцев со стажем будет дистанция в 35 километров, для новичков и просто любителей – 10 километров. Детям тоже будет, чем заняться, для них оборудуют кружок длиной 700 метров. Победители будут объявлены в шести возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 лет, 65 лет и старше.

Старт – из Центральной усадьбы национального парка. Открытие марафона планируется на 10:30 (регистрация участников начнется с 9 утра), марафонская гонка начнется в 11:00, любительская – в 11:15. Записаться можно по ссылке.

На дистанции будут организованы точки горячего питания.

Участникам марафона необходимо иметь при себе паспорт, QR-код о пройденной вакцинации, справку о состоянии здоровья. Кроме того, в зависимости от трассы, необходимо оплатить взнос от 150 до 1000 рублей.

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