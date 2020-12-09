Кубанские туробъекты пополнили список лучших мировых достопримечательностей

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9 декабря 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

Шорт-лист популярного сервиса для путешественников пополнили две кубанские достопримечательности — шоу-парк "Римская империя" и русский винный дом "Абрау-Дюрсо".



Рейтинг составлялся на основе отзывов и оценок сотен миллионов отдыхающих со всего мира. Туробъекты региона взяли награду "Выбор путешественников".



Интерактивный исторический парк «Римская Империя» базируется в Геленджике. В нём воссозданы быт, вооружение и боевые машины эпохи Римской Империи. Туристам предлагается увидеть поединки гладиаторов, потренироваться с легионерами и попробовать античные блюда.



В историческом комплексе "Абрау-Дюрсо" представлены экспонаты царского периода, советских времён и современности. Главный экскурсионный маршрут разделён на музейную часть, построенные в конце девятнадцатого века горные тоннели и современное производство, — сообщили в краевом министерстве курортов.



На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, в регионе работает более шестисот объектов туристического показа и доступно около трёхсот экскурсионных и туристических маршрутов. Гостям Краснодарского края доступны самые разнообразные развлечения — от экстремальных видов спорта до уникальных оздоровительных программ, которые предлагают кубанские санатории.



Не так давно здравницы региона запустили программу реабилитации пациентов, перенёсших коронавирус. Восстановительные услуги будут особенно полезны тем, кто перенёс новую инфекцию в тяжёлой форме.