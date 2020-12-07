Около пятидесяти здравниц Кубани начали реабилитацию перенесших COVID-19 граждан

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7 декабря 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил новые направления работы санаториев региона с лидерами туриндустрии. Встреча состоялась в рамках краевого конкурса "Курортный Олимп-2020".



Большинство здравниц расположены на побережье и в предгорных зонах. Санатории располагаются в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и других городах. Всего программы реабилитации перенёсших коронавирус пациентов разработали 47 здравниц.



Глава края отметил важность предоставления восстановительных услуг. Он выразил уверенность в том, что максимальное количество кубанских санаториев смогут быстро перестроиться на эту работу.



"Особенно необходимы восстановительные услуги тем, кто тяжело переболел коронавирусом. Мы со своей стороны проработаем региональную программу поддержки таких здравниц, посмотрим, нужна ли им финансовая поддержка, чтобы услуги были доступными жителям", — передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.



В свою очередь вице-губернатор Александр Руппель добавил, что сейчас на территории края действует около двухсот санаториев и пансионатов с лечением, что составляет почти четвёртую часть коечной мощности всех российских здравниц. Замглавы Кубани отметил, что регион может предложить источники минеральной, термальной воды и лечебные грязи, передовое оборудование и первоклассных специалистов для борьбы с последствиями коронавируса и для укрепления здоровья граждан в целом.



В перечень услуг реабилитационных курсов входят постоянное медицинское наблюдение, процедуры, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия – в зависимости от профиля учреждения. Обязательным в курсе реабилитации является лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности.



Пройти курсы можно не раньше, чем через четырнадцать дней после окончания лечения от коронавирусной инфекции.



Подробнее с информацией о количестве санаториев и программами оздоровления можно ознакомиться на сайте краевого министерства курортов или по телефону 8 800 200 60 90