Правительство, как смогло, прорекламировало внутренний туризм

Аргументы Недели → Туризм 13+

27 мая 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Слушать выступления Мишустина, Чернышенко, Догузовой, Поповой, а на закуску еще и заявление МИД России о «целесообразности воздержаться от туристических поездок за рубеж» (М. Мишустин) было обидно. «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает», а общалось оно с нами, как с даунами.

Д. Чернышенко: «По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%». Читаем продолжение новости на сайте этой организации от 15 мая(!) «…и 72% международных направлений полностью закрыли свои границы для иностранных посетителей». Тем временем, турецкая граница для россиян открыта с 20 мая, сербская – с 22 мая, никаких тестов и карантинов нет. А граница США и не закрывалась для туристов из России!

«Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы» (М. Мишустин), и поэтому ехать отдыхать в страны, которые официально объявили себя «corona free», смертельно опасно. В стране, которая сейчас в тройке мировых лидеров по количеству зараженных, конечно, безопаснее. Короче, как говаривал непревзойденный переводчик чиновничьего языка на русский, В. С. Черномырдин: «Весь мир сейчас идёт наоборот».

Когда и почему откроют границы, зачем Турция готова организовать чартеры для туристов из России, кто, кроме Сербии и Турции, ждет в июне россиян, с какой целью бизнес-джет И. Шувалова летал в Австрию, где в нашей стране с 1 июня откроются медицинские санатории строго режима и почему оргтуристы всё ждут не дождутся решения закона «О ваучерах», читайте в нашем материале «Не нужен мне берег турецкий».