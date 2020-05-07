Российских туристов уже ждут на мировых курортах, но они не приедут

Аргументы Недели → Туризм 13+

7 мая 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Железный занавес, фото соцсети

На прошедшей неделе своими ожиданиями туризма будущего поделились Мария Захарова, Валентина Матвиенко и Валерий Рязанский. После этого нам стало окончательно ясно, что знак вопроса в статье почти месячной давности («АН»№14) «Вперед, за «железный занавес»? можно уже убирать. Государство спит и видит ренессанс Back in the USSR и выездные визы за рубеж.

Нас пытаются убедить, что в ограничении нашего конституционного права «свободно выезжать за пределы Российской Федерации» нет никакой «трагедии», и когда весь остальной мир уже в середине мая поедет на пляжи Туниса, нам надо будет продолжать повышать «уровень личной ответственности» на «самоизоляции».

Тем временем Черногория уже открыла морскую границу для яхт. Греки могут принять российских туристов к концу июня. А Болгария и Турция - с 1 июля. Кстати сказать, слухи об отмене турецкого «all inclusive» так и остались слухами. В Греции и Турции всё будет, кроме нас.

Почему «попавшим» туристам не возвращают деньги за пропавшие туры и перелеты и почему Ростуризм противится вводу системы «Электронная путевка», которая могла бы отследить зависшие 90 млрд рублей российских туристов, читайте в статье «Мы ждали лета - пришла зима»