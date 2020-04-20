РСТ: когда Греция и Турция смогут начать принимать российских туристов

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20 апреля 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: агентство городских новостей "Москва", Nation News

pixabay.com, курорт

Турция, Греция и Средиземноморские курорты могут быть открыты для россиян во второй половине июля, предполагает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Основным условием для этого должна быть нормальная эпидемиологическая обстановка. В первую очередь россиян должны беспокоить сроки открытия границ РФ, отметил Барзыкин. Надо учитывать, что Россия входит в пик эпидемии коронавируса чуть позже, чем ряд других стран.

Турецкие отели будут готовы уже к концу апреля к приему гостей, но открытия сезона не стоит ждать раньше конца мая, считает Сурури Чорабатыр, глава Федерации отельеров Турции.

В Ассоциации туроператоров РФ считают, что уже в июле-августе можно будет путешествовать по стране. Потом появится возможность открытия и зарубежных туристических направлений.

