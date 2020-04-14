Ломидзе рассказала, когда россиянам можно планировать поездки за границу

Аргументы Недели → Туризм 13+

14 апреля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

pixabay.com пляж

В Ассоциации туроператоров РФ считают, что уже в июле-августе можно будет путешествовать по стране. Потом появится возможность открытия и зарубежных туристических направлений.

Если кто-то из путешественников хочет купить билеты и рискнуть, то это можно сделать, но оговорив условия возврата или переноса сроков поездки, отметила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Туристическому рынку после пандемии даже с учетом отложенного спроса понадобится как минимум 6-8 месяцев, чтобы только начать возвращаться на докризисный уровень", - сообщила Ломидзе.

Как вынуждены выживать наши граждане за границей и какие конституционные права нарушает правительство, бросая соотечественников на произвол судьбы, в материале «АН».