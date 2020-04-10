Брошенные «великой державой»: вернут ли россиян на Родину

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10 апреля 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Российские «заложники» аэропорта Сеула Инчхон до властей, наконец, достучались. 12 апреля людям пообещали вылет домой. Будет он или нет – покажет время, а как быть с остальным? Наши ведь застряли не только в Южной Корее. МИД оценивает количество туристов, которые хотели бы вернуться на родину из-за рубежа, в 25-35 тыс. человек. Минкомсвязи РФ на 8 апреля дает цифру в 25,8 тыс. россиян, пытающихся вернуться. Учитываются при этом только те, кто заполнил анкеты на сайте «Госуслуг». Но даже этих «заполнивших» возвращать не торопятся. Люди находятся в отчаянии и не знают, рассчитывать ли им вообще на помощь государства. Как вынуждены выживать наши граждане за границей и какие конституционные права нарушает правительство, бросая соотечественников на произвол судьбы, в материале «АН».

4 апреля Россия остановила все международные авиарейсы по возвращению наших граждан из-за границы до окончания эпидемии коронавируса. Соотечественники возмутились, а Голикова сразу заявила, что ограничили вывоз только на два дня, чтобы иметь четкое представление о том, кого, откуда, куда и в каком количестве вывозить. Между тем два дня затянулись, а добиться вывоза хоть кого-то не получается. Хотя обещают власти, конечно, много, впрочем, как и всегда. И если примерные цифры мы уже увидели, теперь рассмотрим конкретные примеры.

- Более 150 россиян с 31 марта заперты в аэропорте Инчхон в Южной Корее. Благо, им пообещали вылет через двое суток, в это воскресение (обещание, конечно, не первое, но будем надеяться, что в этот раз всем миром до властей достучались). Достукивались, кстати, долго: обращались и те, кто в Сеуле уже больше недели с ума сходит в душном аэропорту, и их родственники, и редакция «АН», и губернаторы областей. Дошли до президента, МИДа, Уполномоченных по правам человека и ребенка, уже в ООН собирались писать, но, вроде как, снизошли до нас власти и проблему решить планируют (игнорировали, правда, больше недели, но ничего, мы люди не гордые… видимо). В общем, надеемся, что в этот раз самолет будет и уже не понарошку.

- Тысячи россиян находятся в Индии, где местные жители угрожают им расправой и обвиняют в распространении коронавируса, выгоняя из отелей покрывая пятиэтажным. Вместе с этим рейсы отменяются один за другим, а разобраться никто не помогает. Просят заполнить одну анкету, потом другую, в генконсульствах, как на автомате, говорят одну и ту же фразу: «вывезут всех, не волнуйтесь». Когда и как никто не знает.

- В Аргентине застряли около 150 россиян, которым предлагают выехать за тысячу долларов (учтите то, что у них уже есть билеты на бесконечное число отмененных рейсов). Предупредили людей о том, что над ними сжалились и возьмут с европейцами в самолет (о чем договорилось русское посольство) за день до вылета. Денег ни у кого уже не осталось. Полетели только три человека. Остальные продолжают ждать чуда.

- Почти 100 человек не могут вылететь с Бали, а Аэрофлот только и думает о том, чтобы срубить бабла. 8 апреля всем, у кого были куплены билеты на отмененный на днях рейс в Россию, Аэрофлот прислал сообщение о переносе вылета (за пять часов до него). И, конечно, все это не бесплатно. Вы в каком государстве живете? Купили за свои билет деньги еще и вылететь по нему хотите? У нас карантин, очнитесь, берите новый. Поддерживать бизнес надо, в конце концов. Тем, кто застрял на Бали «поддержать бизнес» и заодно улететь домой предложили за $400. И не всем, а только тем, чья фамилия есть в каком-то таинственном списке представителя российского Консульства. Более 50% (почти сто человек) тех, кто приехал в аэропорт из-за сообщения о переносе рейса, улететь так и не смогли. Некоторым не хватило денег на билет, а кого-то просто не пустили в самолет (да, с только что купленным билетом). «Как это?» —спросите вы. Очень просто. Пассажиры немного опоздали на посадку (из-за сотрудников, которые проверяли их паспорта и искали их в заветных списках по 5 минут каждый), а платить пени за задержку рейса компания не хочет. Бывало и так, что в списке есть, например, отец семейства, но нет его жены и двоих детей с которыми он прилетел. И тут уже выбирай сам как поступить.

- В Тайланде «заложниками» стало более 20 тысяч россиян. Билеты им не меняют, рейсы переносят, а потом отменяют, авиакомпании ничего не знают, а посольство просто-напросто игнорирует. Может, нам на колени встать всей Россией, чтобы нам хоть кто-то из уполномоченных отвечал? А то «мы своих не бросаем», «звоните на горячую линию, если проблемы с возвращением», а по факту «своих бросаем» и «трубку не возьмем». Отдыхать поехали в эпидобстановке, редиски! Никого только не волнует то, что многие купили билеты задолго до этой самой эпидобстановки или пребывали в стране по уважительным причинам.

- Сотни россиян в Японии ночуют у дверей офиса «Аэрофлота», надеясь, что получат хоть какую-то информацию о том, когда они смогут вылететь. Все структуры дают разную информацию. Посольство же заявляет, что вообще ничего не знает, мол, вылетите после 31 марта. До сих пор не вылетели. У пассажиров нет денег на еду и съем жилья, помогают только местные.

Что же наши власти… Мишустин распорядился еще в прошлую пятницу выделить МИДу 500 млн рублей на социальную помощь россиянам за рубежом. Обещают и бесплатные рейсы для пассажиров с билетами на отмененные рейсы. Только где это все?

Вместе с этим права наших граждан нарушаются просто катастрофически. Сегодня стартовал Специальный Петербуржский Международный Юридический Форум 9 ½. Он посвящен правовым аспектам жизни общества в условиях пандемии. В обсуждении вопросов принятия мер для борьбы с COVID-19 поучаствовал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, и генсек Совета Европы Мария Пейченович-Бурич, и Министр юстиций РФ Константин Чуйченков, и гендир ВОЗ Адханом Гебрейусус Тедрос. Ну, и чего наобсуждали, спросите? Не поверите, но пределы ограничения прав человека при вводимом режиме! Подчеркнули важность верховенства закона, закрепленного в международных правовых актах. Сделали упор, конечно, на концепцию закрепленную в Уставе ООН. В преамбуле Устава значится одна из целей ООН: «стремление создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права».

Учли спикеры и принцип Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Даже подчеркнули, что в условиях пандемии первоочередным и неотъемлемым правом является право на жизнь, достоинство, свободу передвижения и целью соблюдения законности этого принципа является сохранение здоровья, содействие органов власти удовлетворения потребности общества и оказания помощи каждому гражданину.

Ну и где помощь «заложникам» в аэропортах, если нарушаются права не только граждан, но и наиболее незащищенных из них? Речь о несовершеннолетних, беременных, людей преклонного возраста, больных! Это угроза не только их здоровью, но и жизни!

При все этом, все происходящее даже не в условиях чрезвычайного положения (ст. 56 и 88). Так как Режим ЧС не введён, нарушается еще и право на перемещение, которое устанавливает еще и ст. 27 конституции РФ: каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выезжать за пределы, а также беспрепятственно возвращаться в РФ.

Стоит заметить, что вводится ЧС для обеспечения, во-первых, безопасности граждан и, во-вторых, защиты конституционного строя (в том числе прав и свобод человека и гражданина). Только в таком случае могут быть установлены отдельные ограничения прав и свобод. Но в соответствии с ч. 3 ст. 56, все равно не подлежат ограничению наиболее важные права! Поэтому даже при чрезвычайном положении неприкосновенны основные свободы, предусмотренные статьями: ст. 20 (право на жизнь, а в данном случае люди подвергают опасности не только здоровье, но и жизни), ст.2 1 (достоинство) , ст. 22 (право на свободу), ст. 27 (свобода передвижения) ст. 46 (право обжаловать действия/бездействие органов власти), ст. 53 (право на возмещение вреда, а в данном случае люди понесли большие расходы) , ст. 55 (права не должны ограничиваться), ст. 56 (ограничение в случае чрезвычайного положения) и другие статьи Конституции РФ.