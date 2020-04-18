В Турции объявили о скором начале туристического сезона

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18 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в конце апреля – начале мая в стране должен начаться туристический сезон. Он подчеркнул, что изначально речь пойдет исключительно о внутреннем туризме.

Эрсой отметил, что старт очередного туристического сезона произойдет только после наступления переломного момента в ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Также министр добавил, что после окончания пандемии первыми туристами в Турции станут граждане азиатских стран.

На сегодняшний день в Турции известно о 78 546 выявленных случаях заболевания коронавирусом. Всего умерших насчитывается 1769 человек.