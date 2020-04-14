В Турции из-за коронавируса временно освободят 90 тысяч заключенных

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14 апреля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

колючая проволока, pixabay.com

Власти Турции приняли важное решение в связи с пандемией коронавируса нового типа. Согласно последней информации, руководство страны планирует временно освободить порядка 90 тысяч заключенных.

Освобождены будут только те заключенные, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Уточняется, что они будут находиться на свободе минимум до 31 мая. В случае, если карантин из-за распространения COVID-19 будет продлен, то и дольше.

Подчеркивается, что заключенные обязаны будут вернуться в места лишения свободы после завершения в Турции режима изоляции.