В Турции число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось более чем на пять тысяч

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11 апреля 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки более чем на 5138. Обновленные сведения привел министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Накануне было известно о 47 тысячах 29 зараженных. Теперь зараженных 52 тысячи 167 человек. За сутки скончались 95 человек.

Всего в Турции за период пандемии COVID-19 умерли 1101 человек. "Вылечились 2945 пациентов", - написал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.

Власти Турции ввели с 11 апреля комендантский час в 30 городах, в том числе в Анкаре и Стамбуле. В течение двух суток людям нельзя будет покидать свои дома и выходить на улицы. Как ожидают власти Турции, такое жесткое ограничение позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 апреля ввел запрет на продажу медицинских масок, граждане смогут получить средства защиты без оплаты.