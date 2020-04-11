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В Турции число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось более чем на пять тысяч

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось более чем на пять тысяч
pexels.com

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки более чем на 5138. Обновленные сведения привел министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Накануне было известно о 47 тысячах 29 зараженных. Теперь зараженных 52 тысячи 167 человек. За сутки скончались 95 человек.
Всего в Турции за период пандемии COVID-19 умерли 1101 человек. "Вылечились 2945 пациентов", - написал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.

Власти Турции ввели с 11 апреля комендантский час в 30 городах, в том числе в Анкаре и Стамбуле.  В течение двух суток людям нельзя будет покидать свои дома и выходить на улицы. Как ожидают власти Турции, такое жесткое ограничение позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  6 апреля ввел запрет на продажу медицинских масок, граждане смогут получить средства защиты без оплаты.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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