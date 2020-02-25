Туристы из России начали массово отказываться от туров в Италию

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25 февраля 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сорренто, Италия, фото: pixabay.com

Российские туристы начали подавать заявки на отмену туров в Италию на фоне сообщений СМИ о распространении коронавируса на севере страны. Об этом сегодня сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР).

Чаще всего речь идет о городах на севере Италии, временно изолированных властями страны из-за вспышки инфекции. Всего в Италии вирусом заразились более 280 человек, семеро заразившихся COVID-19 - скончались.

Туры в Италию сдают даже несмотря на то, что ранее россияне уже произвели их полную оплату. Туроператоры при сдаче тура удержат свой фактический убыток, потому что пока официально Ростуризм не закрывал это направление.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщили, что первые случаи заражения были выявлены сегодня в Хорватии и Австрии. Причем, в последней люди, предположительно, могли заразиться во время посещения итальянской Ломбардии.