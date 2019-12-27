Селфи, тропы, отели и экскурсии: озеро Абрау назвали одним из самых красивых зим

//Туризм

27 декабря 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Если вы еще не знаете, куда отправиться за лучшими зимними селфи и фотосетами, то ответ на этот вопрос уже готов. Сервис бронирования отдыха Tvil.ru подвел итоги опроса пользователей соцсетей, которым предлагалось выбрать «самое красивое зимой озеро». Среди вариантов, за которые можно было отдать голос, были озера России и Абхазии. И в пятерке лидеров оказалось озеро Абрау, которое находится в Краснодарском крае — под Новороссийском.

Этот природный объект расположился на почетном 4-м месте, уступив лишь тройке лидеров — Байкалу, озеру Рица в Абхазии и Онежскому озеру.

Но фотосессии и тем более селф — процессы далеко не такие длительные, как предстоящие новогодние праздники. Однако окрестностям озера и выстроенной там инфраструктуре найдется чем удивить и обрадовать даже самых взыскательных туристов, которые отправятся к Абрау. И без того круглый год притягивающее тысячи туристов озеро готовится встретить Новый год со своими гостями. Для того там будет работать множество отелей, которые позволят отметить самый трогательный, семейный и романтичный праздник в году на родине известного игристого напитка.

Гости смогут получить за время отдыха экскурсии по винодельням, мастер-классы и дегустации, спуститься в винные погреба, поучаствовать в различных праздничных тематических интерактивах и даже всей семьей прокатиться по озеру вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, если это позволит погода.

Современные отели, рестораны и другие необходимые объекты размещены по всей территории туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш», к которому относится озеро. Так что любой турист сможет получить отдых в этих краях себе по душе.

Тому будет способствовать и центр туризма «Абрау-Дюрсо», который в этом году удостоился 5 дипломов престижных туристических конкурсов федерального масштаба — «События России» и «Маршруты России». Так, высоких оценок были удостоены Всероссийский саммит виноделов, проект «Дни театра в Абрау», местные арт-парки, бутик-отель и пеший маршрут «Античная тропа», открытый краевым министерством курортов совместно с Русским географическим обществом.

Со всеми интересными локациями и туробъектами Краснодарского края можно ознакомиться на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.