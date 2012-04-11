Земля по цене воды

В России самовольно захвачены берега тысяч рек и озёр, хотя Водный кодекс запрещает ставить заборы ближе 100 метров от воды. Бескрайние российские пространства оказались абстракцией, а везде, где население превышает 100 тыс. человек, свободно выйти к водоёму – проблема. В Алтайском крае есть малообжитые места, а есть река Катунь, на которой сгруппированы базы отдыха и особняки. В Псковской области полно брошенных деревень, но попробуйте пробиться к берегу Чудского озера в Гдовском районе. А самая вопиющая ситуация – вокруг Москвы и Петербурга. Среди водозахватчиков – крупнейшие чиновники и бизнесмены, в отношении которых законы не работают. Во многих местах между ними и местным населением идёт гражданская война.

Пираты Карельского перешейка

В марте 2012 г. депутаты Государственной думы заслушали шокирующий доклад главы Счётной палаты Сергея Степашина: 97% лесов Ленинградской области переданы под жилищную застройку. Приозёрский и Выборгский районы – это Карельский перешеек, местная Рублёвка, где протяжённость берегов красивейших озёр составляет 56 тыс. километров, а цена сотки земли зашкаливает за 50 тыс. долларов. Но все земли сельхозназначения здесь давно проданы, и участники рынка при поддержке местных властей лезут в заповедные леса Гослесфонда и даже к воинским мемориалам.

Администрация Соснового Бора выдала разрешение на строительство коттеджного посёлка на реке Воронка вплотную к мемориалу «Берег Мужественных». Земли, где в 1941 г. защитники города-героя остановили немецкое наступление, оформлен в собственность СНТ «Эдельвейс». Название потом поменяли, но ветераны всё равно возмущались – вокруг мемориала на глубине штыка лежат останки их товарищей. Местные депутаты подумали и приняли соломоново решение: строительство коттеджей продолжать, а останки красноармейцев изъять из земли и перезахоронить.

– Никакие режимы защиты заповедников, прописанные в законе, не являются надёжными, – говорит координатор движения «Открытый берег» Ирина Андрианова. – Например, Красное озеро является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Это ценнейшее реликтовое озеро, которое исследуют с 1949 года – только у Байкала возраст исследований старше. Тем не менее потенциальный застройщик тайком от специалистов и жителей деревни Светлое провёл общественные слушания по сокращению территории ООПТ в 10 раз. Мы добились приезда губернаторской комиссии, которая обнаружила нарушения, простое перечисление которых заняло в акте 16 страниц. Ни одно из них не устранено, а среди совладельцев земель приватизированного совхоза «Красноозёрный» значились сыновья губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова.

Озеро Ястребиное на границе Ленобласти и Карелии помимо ООПТ является частью заповедника и тренировочной базой сборной альпинистов и скалолазов. Здесь нет населённых пунктов и автомобильных дорог в радиусе 7 км. Но всё это не помешало некоему ЗАО «Экопром-Транзит» в конце 2011 г. вырубить 84 га леса между озёрами Таусъярви и Хитоланъярви и начать прокладку дороги к месту нового щебёночного карьера, расположенного всего в 1,5 км от Ястребиного.

– Все жители соседних населённых пунктов против карьера – ещё в 2007 году мы собрали 5 тысяч подписей, – говорит Ирина Андрианова. – После этого нам долго и беззастенчиво врали. Глава района, который шёл на выборы под лозунгом «Нет карьерам!», сегодня их горячий сторонник. Глава сельского поселения часто повторял, что «Эко­пром» к нему не обращался, а сам ещё в 2010 году подписал с ними «согласительный акт». Одна фирма, вырубившая несколько гектаров лесов Гослесфонда, была приговорена к штрафу в 4028 рублей. Экс-депутат Госдумы Дамир Шадаев захватил несколько островов на реке Вуоксе, а заодно и съёмочную группу телеканала 100ТВ, которая попыталась снять это безобразие. Суд не нашёл в действиях Шадаева ничего противозаконного, а камера с отснятым материалом утонула «в силу гравитационных причин». Едва ли не весь Карельский перешеек стал ареной противостояния: местные жители, простые дачники, экологи и туристы против хозяев новых коттеджных посёлков.

Интересный факт Защитой 56 тыс. км берегов в Ленинградской области и её территории размером с две Дании занимается природоохранная прокуратура в составе семи сотрудников.

Прокурор на проверке

Посёлок Рощино – рекордсмен северо-запада по числу выявленных случаев незаконной застройки земель Лесного фонда и берегов заповедных озёр. Местные называют новые коттеджные посёлки на Нахимовском и Волочаевском озёрах по-своему: «банкирский берег», «бандитский берег», «прокурорский берег». Эти названия, конечно, условны. Например, на «бандитском берегу» живут вовсе не гангстеры, а известные и уважаемые бизнесмены – легенды охранного бизнеса Игорь Минаков и Дмитрий Михальченко. По информации «Движения против захвата озёр», на «прокурорском берегу» (это земли Гослесфонда и заказника «Илола») находились участки заместителя прокурора Ленобласти Сергея Есипова и экс-начальника управления Генеральной прокуратуры в СЗФО Сергея Бедниченко.

Разумеется, Закон «О прокуратуре» не запрещает сотрудникам ведомства покупать землю и строить на ней дома. Более того, никаких доказательств собственности Есипова и Бедниченко не представлено – только разговоры соседей и охранников посёлка. Тем не менее надзорные органы проявили странное бездействие в проверке этой информации. Зато у рощинских активистов, поднявших скользкую тему, начались проблемы с законом: проверки, повестки, уголовные дела.

В период с 2002 по 2008 г. рощинцы вдруг выяснили, что им негде купаться и рыбачить. Это кажется абсурдным: по территории проходит река Рощинка с притоками, есть четыре озера, а их общая береговая линия составляет свыше 60 км. В реальности на реке Нижней осталось всего два места, где простой человек может выйти на берег.

– Есть так называемый пляж Зорина в центре Рощино, но там никто не купается, потому что из-за рухнувшей плотины образуются опасные водовороты, а на берегу старое православное кладбище, – рассказывает местный житель Олег Гончаров. – Во всех остальных местах стоят заборы под урез воды, оборудованы пристани и набережные. Мужики выходят на лодке на Нижнюю – им охрана с берега кричит, чтобы не трогали хозяйскую рыбу, иначе будут стрелять. Человек пошёл за грибами в знакомый заповедный лес – ему лицо разбили не понятно чьи охранники, установившие здесь шлагбаум. Все ведомственные детские лагеря превратились во взрослые базы отдыха.

Летом 2011 г. на средства рощинских бизнесменов начала издаваться газета «Народные вести», посвящённая проблеме захвата земель и озёр. Вышло шесть номеров, после чего трое учредителей пожаловались на сильное давление и вынуждены были свернуть проект.

– Это обычное дело у нас: написал жалобу на действия властей – жди проверок, – говорит активист движения «Против захвата озёр» Наталья Павлова. – У меня постоянно требуют учредительные документы движения, состав участников. У Юрия Фролова есть лесопилка недалеко от железнодорожной станции. За два месяца – шесть проверок: прокуратура, милиция, налоговая. Но больше всех кошмарят общественного старосту посёлков Пушное и Ганино Игоря Никитина – ему пришлось закрыть магазин, на него возбуждено уголовное дело по факту мифического нападения на сотрудника местной администрации. А он просто писал о махинациях с землёй.

Согласно Лесному кодексу, если гражданину захотелось приобрести землю в том же Рощино, он приходит к главе поселения, который даёт задание подготовить кадастровую съёмку и составить обзорный план. Если речь идёт об участке Лесного фонда, то для их перевода в категорию земель под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) требуется – барабанная дробь! – распоряжение правительства Российской Федерации. Без него любые согласования на местном уровне бессмысленны.

Но правительство Ленобласти много лет выделяет земли по «упрощённой схеме». Например, в распоряжении редакции имеется обзорный план о выделении участка площадью 1200 кв. м на озере Волочаевском. Он подписан главой МО «Рощинское поселение» Александром Курганским (в настоящее время уволен, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел) и двумя чиновниками администрации Выборгского района Ленобласти: начальником отдела по архитектуре и градостроительству О.Ю. Лиховидовым и главой местного управления Роснедвижимости А.В. Максимовым. Представителей Рослесхоза, природоохранной прокуратуры и правительства РФ никто не спрашивает, не говоря уже о местных жителях.

– Мы выявили две схемы обхода закона при передаче лесов под застройку, – говорит Ирина Андрианова. – Первый вариант: расширение территории посёлков. Например, в «Рощинское городское поселение» входит посёлок Овсяное, в котором проживают около 40 человек, в основном безработных пожилых людей. Решением губернатора Сердюкова 200 гектаров окрестных лесов передаются под «строительство малоэтажных домов для местных жителей». Естественно, местным такое решение – как ежу футболка, зато богатые питерские дачники получают леса под ИЖС. Вторая технология подразумевает захват лесов, временно «приписанных» в советское время к совхозам. В частности, на берегах озёр Нахимовское и Волочаевское лесами распоряжается компания «Евросиб-Девелопмент», скупившая акции бывшего совхоза «Цвелодубово». Глава Выборгского района Ленобласти Константин Патраев подписал десятки распоряжений о разрешении строительства на этих землях.

В марте 2012 г. жители Выборгского района Ленобласти смогли ознакомиться с планом развития до 2020 года. На схеме все бывшие сельские леса отображены в виде белых пятен.

Идёт война народная

Гражданские битвы за выход к водоёмам происходят во всех частях страны, где местные жители оказались способны на сопротивление. В подмосковных Похлебайках общественность возглавил отставной полковник Павел Кошеленко.

– Мне поначалу говорили, что это бесполезно: мол, такие чины замешаны, с такими деньгами, – рассказывает Кошеленко. – А потом посмотрели, что их шестёрки пару раз уехали после разговоров со мной ни с чем, – и воспряли духом. Организовали дежурства с оружием и собаками, вырыли противотанковый ров, через который не проедет ни один джип.

Жители Похлебаек защищают последний 500-метровый выход к берегу Истринского водохранилища. Есть информация, что и его уже продали – приезжали люди, собирались валить лес, но их выгнали. Не ждут одобрения чиновников и их коллеги из Саратова – группа «За свободную Волгу!».

– Мы сносим заборы, которыми нувориши огораживают берега Волги да ещё и берут плату за проход через их калитку на пляж, – говорит активист «За свободную Волгу» Владимир Маслов. – У меня ровно такие же права взимать плату за вход на Красную площадь. Но почти все иски, которые мы подавали в суды, отклонены.

В Нижнем Новгороде, где планы городских набережных составлял лично император Николай I, заборы под урез воды стоят прямо в центре города. Местные активисты рассказывают, что берегозахватчиком на Волжской набережной является экс-гитарист группы «Любэ» и депутат местного Законодательного собрания Александр Вайнберг. А на Кубани участок пляжа в Туапсинском районе площадью 999 кв. м всего за 1 рубль прихватил губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв. Директор российского Гринписа Сергей Цыпленков передал президенту Дмитрию Медведеву письмо экологической вахты с целью разобраться в вопиющем случае, но за год ничего не произошло. Как нет ответа и на жалобы жителей деревни Соловьевка в Приозёрском районе Ленобласти, которым перегородили выход к озеру Комсомольскому заборы дачного кооператива «Озеро». Одним из пайщиков «Озера» является Президент РФ Владимир Путин.

– Кооператив появился в 1994 году, Путин построил себе дом одним из первых, но после переезда в Москву его здесь не видели, – говорит лидер защитников Комсомольского озера Ирина Абраменко. – Но супруга Людмила продолжает здесь бывать, а само место стало сакральным для чиновников: рядом построились глава РЖД Владимир Якунин и президент РФС Сергей Фурсенко. Как следствие: куча охраны, заборы по три метра, перегороженная шлагбаумом муниципальная дорога и прочие атрибуты лучших людей нашего общества. Естественно, к воде не подойти – надо делать полуторакилометровый крюк. Всем местным предлагают продать свои участки, а то – как это мы с такими людьми на одном озере!

В движении «Против захвата озёр» говорят, что правовая база неоднозначна: в законе чётко прописано, что берега водоёмов общедоступны, но нет серьёзной ответственности за нарушение. Депутаты Госдумы не принимают соответствующие поправки много лет. Вероятно, у них тоже есть дачи с огороженными берегами. И им неприятна мысль во время купания увидеть у воды кого-то ещё.

Купи себе немного мечты Домик на берегу озера является прочным штампом жизненного успеха. Цены на этом рынке росли даже в кризис, а основных игроков не более 2–3 в каждом регионе. Как правило, это фирмы, связанные с руководством области или края, а методы их работы основаны на административном ресурсе. Метод № 1 «Скупка земель сельскохозяйственного назначения». В советские времена совхозы и колхозы владели тысячами гектаров земли, которые сегодня стали золотыми. Во время приватизации их раздавали в виде паёв колхозникам. Правда, пай было сложно выделить в натуре: требовалась дорогостоящая кадастровая съёмка участка, общее собрание пайщиков должно единогласно утвердить выделение именно этой земли. Понравиться всем мало кому удавалось. Свидетельства о собственности на земельный пай годами валялись в домах колхозников, людей часто неблагополучных. Когда появлялись скупщики паёв, бесполезную бумажку могли продать за 1 тыс. рублей. Скупщики собирали солидные пакеты паёв, договаривались с руководством совхоза, на самых привлекательных участках создавали дачное некоммерческое партнёрство, поскольку иначе на землях сельхозназначения нельзя строить. После этого участок можно продавать под застройку, окупая собственные расходы в сотни раз. Правда, развернуть такую деятельность без поддержки милиции и чиновников разрешительной системы невозможно: самый пустяковый судебный спор мог затормозить процесс на несколько лет. Метод №2 «Расширение генерального плана территории». Согласно, федеральному закону, каждый город или посёлок в России должен составить генеральный план развития. На практике это означает, что можно произвольно вносить окрестные леса и поля в городскую черту, а на их месте планировать городские кварталы – население же растёт. Главное, чтобы областное начальство это всё согласовало. На практике территория многих посёлков в престижных местах приросла территорией в десятки раз! Хотя ранее никакого ощутимого наплыва жителей не было. Для застройщика такая возможность – просто сказка: ведь в городской черте по определению можно строить, не нужно тратить усилия и средства на получение всевозможных согласований, как в случае с переводом земель из Лесного фонда. Метод №3 «Использование защитных лесов первой категории». Лесной кодекс позволяет сдавать защитные леса в аренду сроком на 49 лет в целях развития рекреации, туризма и спорта. Застраивать лес коттеджами, конечно, нельзя, но можно построить спортивную базу. И она будет собственностью застройщика, из которой его невозможно выгнать. Даже если «база» – на самом деле жилой дом. На практике её владелец получает за бесценок несколько гектаров окрестных лесов, из которых его охрана может выгонять посторонних или даже огородить всю территорию забором. Часто бывает, что по документам за аренду огромного леса с небольшим озером наниматель платит в бюджет, например, 150 тысяч рублей и тут же сдаёт по рыночной цене – в 100 раз дороже.

Родом мы все из Ленобласти

По странному стечению обстоятельств многие руководители федеральных ведомств, отвечающие за сохранность природных ресурсов, начинали карьеру в Ленинградской области. Самый известный из них – вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков, работавший в Леноблисполкоме и в начале реформ имевший отношение к акционированию совхозов. Глава федерального агентства по недропользованию Анатолий Ледовских в прошлом работал с Зубковым в Гатчинском районе. Глава Рослесхоза Алексей Савинов возглавлял совхоз «Красноозерный» в Приозёрском районе Ленобласти. А руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов в прошлом был главой Выборгского района и вице-губернатором Ленобласти.

В 2008 г. в центре скандала оказался и сам многолетний губернатор Валерий Сердюков. В редакции многих СМИ был разослан пресс-релиз следующего содержания: «Самым крупным землевладельцем России стал, согласно рейтингу Forbes, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Ему в общей сложности принадлежат 60 тыс. гектаров в Ленинградской области. Приблизительная стоимость земельного надела губернатора составляет 30 млрд. долларов, что делает его также и самым богатым человеком России. Губернатору принадлежит целиком посёлок Кудрово (продана малая часть за 100 млн.), весь совхоз «Краснозерный» (горнолыжный курорт Коробицыно – его малая часть), совхоз «Пашский» (впадение реки Паша в Ладогу), а также огромные территории рядом с Санкт-Петербургом». Впоследствии оказалось, что журнал Forbes не имеет к сообщению никакого отношения, а его авторы не установлены до сих пор. Не появилось и подтверждений собственности Сердюкова на перечисленные объекты. Бездоказательной остаётся и информация, будто вице-губернатору Сергею Яхнюку принадлежит около 20 тыс. га: совхоз «Первомайский», доли в совхозах «Красноармейский», «Петровское», «Судаково», «Расцвет». А 60 тыс. гектаров земли, приписываемых Сердюкову, это никак не 30 млрд. долларов, а максимум 5–7 миллиардов.

Тем не менее рентабельность торговли землёй на Карельском перешейке, вероятно, выше, чем в нефтебизнесе. И главный капитал в этом бизнесе – связи среди чиновников.

– Покупают землю в основном представители московского истеблишмента и спецслужб, – говорит источник в областной администрации. – Они скупают участки не только под строительство, но и про запас – как некий пенсионный фонд. В Подмосковье уже нечем поживиться, поэтому земли живописного и граничащего с Финляндией Выборгского района считаются перспективным товаром, «новой Рублёвкой». Удобный доступ к ним обеспечат новые скоростные трассы, а перспектива отмены визового режима с ЕС только поднимает цену.