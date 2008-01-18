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Петербург содрогнулся от раскола

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Петербург содрогнулся от раскола

 ОКАЗАЛОСЬ, как уверили представители местного Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП), «ничего страшного». У них ведь одна песня в репертуаре – «все хорошо, прекрасная маркиза».

 Ваза треснула, как говорят очевидцы, 7 января. Никаких экстренных мер предпринято не было – ее просто оградили ленточками. Раскол произошел в пятницу 11 января, и отколовшийся кусок пролежал на газоне до 14 января, когда приехали монтажники и проснувшееся после праздников телевидение. Во всем обвинили погоду, перепады температуры и попавшую внутрь вазы воду. Окончательную оценку происшествию с порфировой вазой даст реставрационная комиссия. Неокончательную – и весьма нелицеприятную – оценку дают петербуржцы, неравнодушные к судьбе исторического облика города.

 Многое в Северной столице трескается, пропадает, рушится. Треснул дом Мурузи на Литейном проспекте, а дом рядом вообще снесли. Упали дома на углу улицы Восстания и Невского. Сгорел купол Троице-Измайловского собора. Бесследно исчезли и пропадают неизвестно где уже четыре года сфинксы с набережной Малой Невки на Каменном острове. А теперь – ваза в Летнем саду. 160 лет простояла, матушка, вынесла все перепады температур, а вот «перепад температуры» в государственной охране памятников Петербурга не выдержала.

 «Не к добру это, – вздыхают бывалые петербуржцы. – Гневается дух города! Может, это знамение?»

 И все крепнут их сомнения в надлежащем попечении о городе со стороны властей Петербурга.

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