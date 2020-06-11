Россияне сделали комиксы о подвигах спортсменов

Аргументы Недели → Спорт в России 13+

11 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

«Государственный музей спорта» подвел итоги Всероссийского конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!». Участники от 14 до 35 лет из разных регионов страны делали творческие работы о спортсменах в формате иллюстрированного рассказа, эссе или видеоролика.

«Страна Героев» – наша новаторская научно-методическая разработка. Основная её задача –популяризация отечественного спортивно-исторического наследия и воспитание патриотизма у молодежи. Проект рассказывает о спортсменах и физкультурниках, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных ситуациях. «Страна Героев» постоянно пополняется новыми историями. Сегодня их уже 15», – говорит автор проекта, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

В номинации «Рассказывай!» победила Кристина Короткова, а в «Пиши!» – Камила Хайбрахманова. Екатерина Швалова сделала комикс о подвиге семикратного чемпиона СССР по подводному плаванию, заслуженного мастера спорта Шаварша Карапетяна. А Евгения Сигида посвятила работу Людмиле Руденко – чемпионке мира по шахматам, которая спасла детей из блокадного Ленинграда. В номинации «Рисуй!» выиграла Швалова. Все победители конкурса получат призы от Государственного музея спорта.

Работа Екатерины Шваловой

Работа Евгении Сигиде