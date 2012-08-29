«Сахарповки» и вампирши

В последнюю неделю августа по традиции в Нью-Йорке стартовал заключительный в этом сезоне теннисный чемпионат Большого Шлема – US Open.

Главный вопрос начавшегося супертурнира состоит вовсе не в том, кто победит у женщин. Мало кто сомневается, что здесь, как и на традиционном и олимпийском Уимблдонах, должна первенствовать набравшая просто фантастическую форму Серена Уильямс. Точно так же лишь немногих волнует мужская дилемма: снова Федерер или наконец-то Маррей? Зато вокруг и на территории теннисного комплекса «Флэшинг Мэдоу» только и разговоров, что о новом бизнес-проекте Шараповой, решившей приурочить к началу первенства выпуск ирисок собственного рецепта под логотипом Sugarpova. Кстати, американское название этого продукта с исчезающей при чтении на английском буквы «r» звучит куда более благозвучно, чем его русский аналог «Сахарпова», который, как говорят, должен появиться на российских прилавках в начале следующего года.

Маша против Мишель

Из-за этих приторно сладких, по мнению тех, кто уже их попробовал, конфет знаменоска российской олимпийской сборной невольно оказалась в эпицентре президентской кампании в США. Дело в том, что первая леди страны Мишель Обама, которую все именуют «настоящим президентом Америки», в последнее время под предлогом борьбы с детским ожирением ополчилась на конфеты и вообще на местных кондитеров, которых окрестила «убийцами будущего Америки». В ответ республиканский кандидат Митт Ромни явно из принципа встал на защиту «убийц». И даже перешёл на усиленное потребление сладостей с чаем (с недавних пор чай в Штатах стал официальным напитком противников Обамы, вынудив демократов перейти на потребление кофе. – Авт.).

Неудивительно, что запуск конфет столь медийным персонажем, как Шарапова, был встречен республиканцами на ура. Вот так по своей неопытности Мария подыграла кандидату, который не скрывает ненависти к современной России, а всех русских в Америке, включая и новоиспечённую кондитершу, считает по меньшей мере агентами влияния Кремля. Зато благодаря сладкому бизнесу Мария Юрьевна сумела пополнить своё состояние ещё на несколько миллионов долларов. А это для девушки, готовящейся к роскошной свадьбе в ноябре, согласитесь, куда важнее, чем будущее российско-американских отношений!

С такими левыми «сладкими деньгами» теперь даже провал на Открытом первенстве США Шараповой не страшен. А то, что он более чем вероятен, никто из западных экспертов не сомневается. Ведь в канун US Open россиянка так и не смогла сыграть ни в одном тестовом турнире из-за желудочной инфекции, или, говоря проще, диареи, которую подцепила во время столь желанной ею Олимпиады. Причём причины этой болезни называют разные. Американская половина команды, естественно, винит во всём поваров из «Русского дома», которые, говорят, накормили самую известную россиянку на планете некачественным борщом. Работающие с ней европейцы склонны винить неожиданно проявившуюся во время проживания там в арендованном доме любовь Маши к нестерилизованному молоку по утрам. А также к главному продукту тамошнего фастфуда – «фиш энд чипс» по вечерам. Мол, нежный желудок спортсменки, привыкший у себя во Флориде к экологически чистой и здоровой пище, не выдержал такого насилия и отомстил хозяйке так, что она смогла возобновить тренировки только за неделю до начала US Open.

Энергетическая западня для Ови

А вот у кого совсем не было проблем со здоровьем при подготовке к нынешнему чемпионату, так это у Марии Кириленко. Как ни парадоксально это звучит, но Макири оказалась – после снятия Звонарёвой и Кузнецовой, и проблем у Шараповой – единственной на 100% готовой к турниру россиянкой. Сейчас даже трудно представить, что ещё совсем недавно Мария-маленькая больше трёх матчей подряд на любом соревновании выдержать вообще не могла. А во время Олимпиады проявила прямо-таки чудеса выносливости для девушки с такой комплекцией: в субботу после двух матчей подряд, едва не отдала концы от обезвоживания. А уже на следующий день летала по корту как заведённая. После той загадочной метаморфозы и поползли разговоры о том, что Кириленко – девушка непростая. Но самая что ни на есть энергетическая вампирша, заряжающаяся по ночам от своего знаменитого дружка – Александра Овечкина. Авторы этой версии из фан-клуба «Вашингтон кэпиталз» в качестве подтверждения выложили в Сети летние фотографии вечно потрёпанного и утомлённого Ови. А ведь сезон в НХЛ ещё даже и не начинался!