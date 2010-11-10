Приказ: выйти замуж

Теперь, когда поутих прямо-таки щенячий восторг таблоидов и фанатов по поводу помолвки Марии Шараповой, настало время задаться интересным вопросом. С чего это вдруг самая дорогая спортсменка на планете в разгар сезона собралась замуж, поставив под удар бизнес ценой в четверть миллиарда долларов?

Вопрос этот далеко не праздный. Не секрет, что с 12 лет – с момента заключения первого профессионального контракта – Шарапова оказалась в фактическом рабстве у крупнейшей менеджерской конторы – Интернэшнл Менеджмент Групп. Все эти годы менеджеры решали за нее, в каком турнире выступать, что рекламировать и даже в какой универмаг ходить на распродажу. Именно Ай-Эм-Джи якобы ради сохранения имиджа спортсменки сначала изолировала от нее мать, испытывавшую в Америке проблемы с психикой. Затем отправила ее отца на «пенсию» в Калифорнию. И за все время Шарапова ни разу даже не попыталась протестовать против произвола и беспрекословно выполняла все приказы своих хозяев. Впрочем, Мария получала за эти неудобства в качестве компенсации более 20 млн. долларов ежегодно.

Они случайно встретились…

На так взволновавшей весь мир истории любви русской теннисистки и словенского баскетболиста тоже лежит клеймо – «Сделано в Ай-Эм-Джи». Решив, что наличие американского бойфренда сильно навредит популярности Маши в России, хитроумные менеджеры подыскали ей нового парня. По замыслу, тот должен быть выше ее 192 см, считаться звездой и иметь славянские корни. Насчет корней, как потом оказалось, агенты дали маху: назначенный ими «избранник» – баскетболист Саша Вуячич оказался родом из Словении.

То есть страны, в которой понятия «славянин» и «югослав» давно уже стали ругательными. Существуют две версии первого знакомства Саши и Маши. Согласно первой – циничной – агенты Ай-Эм-Джи просто проинформировали Шарапову и приказали пойти со словенцем на рок-концерт. Барышня, как обычно, взяла под козырек. По второй – «романтической» – версии, Марии предложили на выбор трех баскетболистов из бывшей Югославии. И она по карточке выбрала Сашу, а потом с подачи боссов первой позвонила ему.

Так или иначе, но спортивные звезды стали встречаться под вспышки фотокамер специально нанятых папарацци. С периодичностью раз в две недели молодые люди появлялись вместе то на концерте, то в ночном клубе или просто в кофейне. Причем исключительно в заведениях сети «Старбакс» – одного из главных спонсоров Шараповой. В последние месяцы ничто не указывало, что в своих отношениях они зашли дальше поцелуев в щечку на прощание. И вдруг, как гром среди ясного неба, извещение о помолвке, опубликованное почему-то не в американской прессе и не в бульварной «Сан», а на первой полосе уважаемой лондонской «Дэйли Мейл».

…И быстренько сошлись

Что же заставило руководство Ай-Эм-Джи отдать свою самую любимую курицу – несушку золотых яиц – фактически на заклание? Причина одна – состояние теннисистки. Как стало известно, 5 октября на стол президента конторы Теодора Фростманна лег отчет о медицинском обследовании Шараповой. Врачи пришли к выводу, что травмированное плечо теннисистки никогда полностью не восстановится. И хотя Шара сможет продолжить свою карьеру, но о новом триумфе на Уимблдоне или US Open ей и ее окружению придется раз и навсегда забыть. Как и о миллионных рекламных контрактах. Потому что кому будет охота вкладываться в вечно проигрывающую теннисистку при наличии куда более везучей и здоровой Каролины Возняцки?

Спустя неделю, 12 октября, в штаб-квартире Ай-Эм-Джи, по непроверенным данным, состоялось секретное совещание всех задействованных в проекте агентов. На нем решался только один вопрос: что делать дальше с Шараповой, которая после возвращения из провального для нее турне по Азии находилась в глубокой депрессии. В ходе мозгового штурма и было решено срочно обручить секс-диву с баскетболистом.

На следующий день жена и секретарша Фростманна отправились в лучший ювелирный салон Майами, где дамы выбрали самое дорогое кольцо. Во избежание накладок церемонию помолвки провели в снимаемом Шараповой пентхаусе в Майами. Что называется, в узком кругу, даже родителей невесты не позвали. Если и были у Марии сомнения насчет брака с малоизвестным за пределами НБА баскетболистом, они исчезли при виде огромного бриллианта на кольце.

И теперь для всех участников нашумевшего действа наступили радостные денечки. Шарапова впервые в своей жизни получила возможность заниматься «этим», не спрашивая ни у кого разрешения. Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс», собиравшееся уволить словенца из клуба, вдруг передумало и стало активно использовать его в своей рекламной кампании. Но все эти преференции ничто в сравнении с 300 млн. долларов, которые собирается получить Ай-Эм-Джи от организации рекламы «королевской свадьбы» в будущем году. Церемонию бракосочетания планируют провести дважды. Сначала в Кафедральном соборе Нью-Йорка (жених ведь католик), а потом в храме Христа Спасителя в Москве.