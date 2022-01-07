Как Марат Сафин подрался с сыном Федора Бондарчука

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7 января 2022, 17:42 Источник: sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Clive Rose

В 2009 году теннисный сезон начинался в Австралии Кубком Хопмана – неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. Россию представляли Марат и Динара Сафины, которые впервые выступали вместе. Марат неожиданно для всех прилетел в Австралию с разбитым лицом.



Его лучшие годы были позади, но в 29 лет Сафин все же решил отыграть еще один сезон. Динара, в свои 22 года, приехала на турнир в ранге третьей ракетки мира, финалистки «Ролан Гаррос» и полуфиналистки US Open. В итоге перед началом Кубка Хопмана семейный дуэт считался фаворитом, хотя выше Сафиных были посеяны американцы Джеймс Блэйк и Меган Шонесси.



Марат предстал перед общественностью с синяком под одним глазом, и с порезом под вторым.



«Были небольшие проблемы, оказался в неправильном месте в неправильное время. Но я победил в драке. Все нормально»,- успокоил теннисист.



У Дианы отношение к произошедшему оказалось несколько иным:



«Когда его увидела, сильно испугалась. Зная Москву, все могло закончиться гораздо более плачевно. Там многие незаконно носят огнестрельное оружие, они могли просто подстрелить его. Теперь у Марата на лице шрам, но все могло быть намного хуже».



В начале турнира Сафины обыграли Италию в одиночных встречах, уступив парную. В двух следующих матчах Марат и Динара тоже проиграли по одному очку: парное – Лу Ен-Хсуню и Су-Вэй Се и одиночное – Жилю Симону. В финале Сафины вышли на словаков Доминика Хрбаты и Доминику Цибулкову, за три групповых встречи проигравших один матч (экс-первой ракетке мира Ллейтону Хьюитту).



Матч со словаками запомнился тем, что в решающем сете Марат на брейк-пойнте с приема попал в судью на сетке и подбежал чмокнуть ее в щеку в знак извинения. В наши дни такое поведение могли бы уже не простить.



В итоге Хрбаты выиграл Кубок Хопмана во второй раз. Сафины выглядели разочарованными, а разбитое лицо Марата добавляло зрелищу драматизма. Через несколько дней после финала Марат снялся с выставочного турнира в Мельбурне из-за травм, полученных в драке.

Некоторое время спустя в СМИ появились подробности драки Сафина. Оказалось, что ночью 27 декабря в московском клубе Black Star, куда Марат приехал со своей девушкой Настей Осиповой из «Блестящих», у него возник конфликт с Сергеем Бондарчуком – 17-летним сыном известного режиссера. По словам очевидцев Сафин, хоть и был пьян - драку не развязывал, а вот со стороны Бондарчука дрались сразу шесть человек.



В СМИ появились извинения перед Сафиным папы Сергея Бондарчука:



«То, что мой сын ударил Марата, – факт. И то, что это было не один на один, а против Марата было больше народа – тоже факт. Поэтому я хочу попросить прощения у Марата Сафина. У сына есть своя правда. Он говорит, что защищал друга. Насколько я понял, инцидент случился из-за девушки».



Позже Сафину позвонил пранкер Vovan222 и, представившись Бондарчуком-младшим, попытался выяснить подробности этой скандальной истории.



«Я тебе расскажу, как все это было. Я иду за девочками: одна из них – моя девушка. Хотел взять стол, и тут нарисовывается какой-то товарищ, который бьет меня плечом в грудь. Я поворачиваюсь, спрашиваю: «В чем дело?» И тут начинается драка. Претензий никаких не было – он начинает сразу же махаться. Я начинаю с ним махаться. И тут получаю сбоку по прямой, и меня начали тащить вниз. Нас выкидывают, и вы куда-то сваливаете. Потом приезжают ко мне какие-то 20 человек от какого-то вашего там товарища. Мы с ними поговорили, договорились на следующий день встретиться. Никто мне не позвонил, не встретился. Я вообще не понимаю, в чем дело было»,- сообщил теннисист.



После Кубка Хопмана Марат провел еще 22 турнира, на которых выиграл 19 матчей, и закончил карьеру.





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