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Вспоминая лондонскую олимпиаду

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Эдуард ДВОРКИН, фото Станислава ЕЛАГИНА ]

Вспоминая лондонскую олимпиаду

В британской столице петербургские спортсмены завоевали 12 медалей. Это лучший показатель за современную российскую историю. Давайте вновь вспомним волнительные и, конечно же, незабываемые моменты.

На Олимпийском турнире по велоспорту на шоссе Ольга Забелинская стала третьей в групповой гонке на 140 км. Чемпионкой в этом виде стала Марианна Вос из Голландии (3:35.29). Ольга отстала от победительницы на 0.02 сек. Примечательно, что велогонщица – дочь олимпийского чемпиона по велоспорту Сергея Сухорученкова, а одним из её наставников является супруг Юрий Аношин. Семья!

В кролевой эстафете 4х100 метров российская сборная показала третье время (3.11,41). В финальном заплыве участвовали петербуржец Андрей Гречин, а также Никита Лобинцев, Владимир Морозов и Данила Изотов. Чемпионский титул завоевали половцы из Франции (3.09,93), серебряные награды – у сборной США (3.10,38). В предварительном отборе плыл петербургский спортсмен Евгений Лагунов – он также стал бронзовым призёром Игр-2012.

И наконец, поздним вечером 29 июля Николай Ковалёв сенсационно выиграл бронзовую награду в индивидуальном турнире саблистов. Подопечный заслуженного тренера России Владимира Владимировича Дьяченко в поединке за третье место победил спортсмена из Румынии Рарса Думитреску со счётом 15:10.

2 августа 2012 года – отныне эта дата навсегда вписана в золотую историю отечественного дзюдо и петербургского спорта. Дзюдоист Тагир Хайбулаев, выступающий в весовой категории до 100 кг, завоевал первую для Северной столицы золотую медаль. В финальном поединке подопечный Михаила Рахлина победил монгольского атлета, олимпийского чемпиона 2008 года Тувшинбаяра Найдана. Причём Тагир добился победы благодаря эффектному броску.

На пути к решающей схватке петербуржец победил Элко ван дер Геста (Бельгия), затем в 1/8 финала была одержана убедительная победа над Евгением Биадулиным из Белоруссии. В четвертьфинале россиянину противостоял спортсмен из Чехии Лукаш Крпалек: Хайбулаеву удалось переломить ход встречи и одержать чистую победу – «иппон».

Полуфинальный поединок Тагира с немецким дзюдоистом Дмитрием Петерсом выдался тяжёлым и упорным. Неудивительно, ведь на кону стояла финальная олимпийская схватка. Решением судей победа присуждена Тагиру Хайбулаеву.

И наконец, в финале чемпион Европы – 2009 и чемпион мира – 2011 завоёвывает для России на этой Олимпиаде третью золотую олимпийскую награду. И первую – для Северной столицы. Важно подчеркнуть, что Тагир – первый олимпийский чемпион по дзюдо из Санкт-Петербурга.

– Вы проявили упорство и характер, мастерство и профессионализм – качества, присущие истинным чемпионам, героям спорта. Ваше блестящее выступление подтверждает славные традиции в дзюдо Санкт-Петербурга, городе, который всегда славился своими талантливыми спортсменами в этом виде единоборств, – отметил в своём поздравлении олимпийскому чемпиону Лондона Тагиру Хайбулаеву председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Юрий Авдеев.

Затем очень важную серебряную награду на турнире по тяжёлой атлетике выигрывает петербурженка Татьяна Каширина (весовая категории свыше 75 кг). Отметим, что в Лондоне подопечная Владимира Краснова установила мировой рекорд в рывке (151 кг) и побила мировой рекорд в сумме двоеборья (332 кг: 151 кг в рывке +181 кг в толчке). Однако китайская спортсменка Чжоу Лулу смогла побить рекорд Татьяны (333 кг: 146 кг+187 кг) и выиграла золотую награду Игр-2012.

Поздним вечером 8 августа Наталья Антюх стала обладательницей золотой олимпийской медали в барьерном беге на 400 метров. Результат нашей землячки – 52,70 секунды, что является личным рекордом Натальи. Серебряная медаль в активе американской бегуньи Лашинды Демус (52,77), бронзовая награда – у Сюзаны Хейновой из Чехии (53,38). Как заметил вице-президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Владимир Куликов, наши представители «королевы спорта» не привозили домой «золото» Олимпиады со времён Игр-80 в Москве. А это – ни много ни мало – 32 года!

Игры в Лондоне подарили спортивному Питеру немало ярких выступлений и побед. Это – и вторая «бронза» Ольги Забелинской, и убедительные успехи Натальи Воробьёвой (вольная борьба), и Каролины Севастьяновой (художественная гимнастика), ещё одна награда (на сей раз серебряная – в эстафете) в активе Натальи Антюх, третье место – у каноиста Ивана Штыля и мужской сборной России по баскетболу, в составе которой выступали два наших земляка – Андрей Кириленко и Антон Понкрашов.

Спасибо за труд и за медали, город гордится вами!

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