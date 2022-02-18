Южноуральцы ждут приезда двукратного олимпийского призера Сергея Ридзика

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Олимпиада

18 февраля 2022, 12:27 Татьяна Михайлова Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уже на следующей неделе спортсмену предстоит выступить на Кубке мира по фристайлу.

26 и 27 февраля на «Солнечной долине» в Миассе пройдут финальные заезды Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Претендентами на награды сильнейшие спортсмены из разных стран, в том числе участники Олимпийских игр в Пекине.

Так, на Южном Урале ждут приезда двукратного олимпийского призера Сергея Ридзика. Буквально сегодня он завоевал бронзу в «ски-кроссе».

Напомним, что 23 и 24 февраля состоятся тренировочные заезды кубка. На 25-е запланированы квалификационные старты. Зрители смогут увидеть выступления спортсменов 26 и 27 февраля. Как сообщает министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, билеты продаются на сайте kassir.ru, а также в кассах ГЛК «Солнечная долина».

Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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