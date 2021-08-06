Как работают спецслужбы на Олимпиадах

Аргументы Недели → Спорт → Олимпиада 13+

6 августа 2021, 18:39

Фото из открытых источников

Олимпиада-2020 в Токио проходит в необычных условиях и при самых строгих мерах безопасности. Главные ее угрозы - это коронавирус и терроризм. Несмотря на отсутствие зрителей на соревнованиях из-за пандемии, спецслужбы Японии работают в усиленном режиме.



На Играх-2020 работают все 16 спецслужб Японии.



«Риск террористических атак сохраняется, несмотря на то что соревнования решено проводить без зрителей. Мы будем принимать все возможные меры на протяжении всех Олимпийских и Параолимпийских игр», – заявил старший офицер третьего регионального штаба береговой охраны Японии Сасаки Ватару.



Известно, что наша страна тоже уделяла безопасности на Играх особое внимание. Так, на московской Олимпиаде 1980 года работало порядка 15 тысяч сотрудников КГБ СССР. На безопасность Олимпийских игр в Сочи было потрачено около 2 млрд долларов, и только штат полиции составлял 25 тысяч человек.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «На Олимпиаде в Токио работают спецслужбы»





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости