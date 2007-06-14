Вратарь республики

Знаменитый голкипер сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев отметил 13 июня 50-летний юбилей. Повод вспомнить прошлое, поговорить о настоящем и заглянуть в будущее.

Школа Бескова и Лобановского



– Поздравлений много пришло?

– Много. В том числе от Йозефа Блаттера, Мишеля Платини, Пеле. Приглашал их в Москву, но они оказались заняты делами ФИФА и УЕФА. Диего Марадону звал, но он болеет.

– Жаль, не могли вас поздравить ни Константин Бесков, ни Валерий Лобановский, тренеры, благодаря которым вы стали всемирно известным вратарем.

– Не только вратарем, но и человеком.

– А как вам удавалось ладить с такими разными людьми, как Бесков и Лобанов­ский?

– Специально ни под кого не подстраивался. Но всегда стремился быть лучшим и потому много работал. И Бесков, и Лобановский это видели. Ценили, видимо, за профессионализм. Кроме того, я человек общительный и в серьезные конфликты никогда не вступал. Бесков вообще любил меня. За 12 лет совместной работы все случалось, но как-то улаживалось. На первом плане всегда была работа, игра «Спартака» и результат. Лобановский тоже был сложным человеком, но и с ним находили общий язык.

– Вы сделали себе имя в «Спартаке» 80‑х, который называли народной командой. Нынешний народным никак не назовешь.

– Как же его назвать народным, если за него одни иностранцы играют!

– А почему тот «Спартак» так любили?

– Если брать период Бескова (конец 70-х – 80-е), то большинство игроков пришло из второй лиги. «Спартак» был народной командой едва ли не в прямом смысле этого слова. Звезд поначалу не было, но большинство моих партнеров и я дошли до уровня сборной. Кроме того, «Спартак» показывал игру, которой ни у кого не было. Но нельзя забывать и историю клуба. Его создавал народ, отсюда и название.

– В те годы из Астрахани в «Спартак» было проще попасть, чем сегодня?

– Сегодня страшно тяжело. Сейчас российские клубы предпочитают покупать иностранцев. Конечно, есть лимит – 7 человек, но все равно это слишком много. Растут наши ребята, а продвижения вперед нет. Кто цепляется за дубль, кто-то в первую лигу попадает или во вторую, а перспектив – ноль. Я, как и все спартаковцы, благодарен Владимиру Федотову за то, что он потихоньку подводит молодых ребят к главной команде. Если бы не он, увидели бы мы тех, кто сегодня выходит в «Спартаке» уже в основном составе?



Таланты не перевелись



– Вы – основатель футбольной Академии, которая носит ваше имя. Неужели не видите ясной перспективы для ребят, которые ее закончат?

– У меня тренируется около 200 человек. К сожалению, не уверен, что кто-то из них заиграет в премьер-лиге. Хотя все бывает…

– Есть таланты?

– Конечно. Но, бывает, талант проявится в 12 лет, а бывает, и в 20. Пример – Георгий Ярцев (бывший нападающий сборной СССР и «Спартака», ныне главный тренер «Торпедо» Москва. – Прим. К.К.), который стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР в 29 лет. У кого сегодня хватит терпения ждать, пока футболист раскроется?

– Ваш талант в каком возрасте раскрылся?

– Сразу! Не шучу. Я всегда играл в футбол, занимался другими видами спорта, и врожденные качества проявлялись везде. Во дворе все время разные игры придумывали. Отсюда и координация, и реакция, и прыгучесть. Когда попал в астраханский «Волгарь», меня сразу же заметили. После сезона 1976 г. обратили внимание в «Спартаке». А потом меня увидел Бесков. Сразу я тогда не смог приехать – перенес операцию, но знал, что за мной следят. Сегодня так внимательно следят, наверное, за иност­ранцами.

– У вратарей очень важна преемственность. Вас называли наследником Яшина. А вы себя им ощущали?

– Нет, хотя мой путь в футболе чем-то похож на его. Завоевывал те же призы и трофеи. Разве что «Золотой мяч» не удалось получить. Но многие его рекорды побил.

– «Франс футбол» включал вас трижды в десятку лучших игроков Европы. Знали об этом?

– Да, и было очень приятно попасть в компанию сильнейших.

– Вернемся к Яшину. Что-то от него вы взяли?

– Не от него лично. Скорее всего, я работал в том же направлении. Думаю, структуру игры понимал, как Яшин. Ничего удивительного – Бесков, который хорошо знал Яшина, передал мне лучшее, что у него было. Мне не надо было повторять. Сказал раз Бесков, что мяч надо вводить в игру не ногой, а рукой, я так и делал. На лету схватывал.

– Футбол становится все более быстрым и атлетичным. А что меняется в игре вратарей?

– Вратарская игра более консервативна. Чем должен обладать голкипер? Прыгучестью, реакцией, умением читать игру, играть на выходах, на линии ворот, подсказывать не только защитникам, но и нападающим, если надо...

– Вы никогда не попадали в ситуацию, когда после пропущенного мяча казалось, что карьера рушится?

– Нет. Да я таких голов и не пропускал. Во всяком случае, в сборной. В «Спартаке» все же случалось. Старался сделать так, чтобы ошибку не повторить. Доказывал, что это была случайность. Помогала и вера тренеров в меня.

– Под конец карьеры вы уехали из «Спартака» в испанскую «Севилью». А варианты с другими странами возникали?

– Нет. Во всяком случае, я о них не знал. Мне сказали, что «Севилья» дает за меня большие деньги (2 млн. долл. – Прим. К.К.). После «Спартака» в Испании было, конечно, тяжело. В Моск­ве меня все поддерживали – тренеры, товарищи по команде, болельщики. А там я остался один. Старше всех в команде, а получалось, что должен все вновь доказывать. Иногда чувствовал себя 18-летним пацаном, который не знает ни жизни, ни футбола. По-испански не говорил, не то что сейчас – в совершенстве. Пока адаптировался, контракт закончился.



Жизнь – тельняшка полосатая



– Был период в вашей испанской жизни, когда вы ни с кем не общались. По Москве даже поползли слухи, что вы умерли.

– Чего тогда только не выдумывали журналисты! В жизни бывают светлые и темные полосы. Я попал в темную. Работы не было... Кризис, одним словом.

– Из-за того, что с футболом закончили?

– Не только. Когда мой конт­ракт с «Севильей» закончился, решил вернуться в Россию. Но тут августов­ский путч. Друзья посоветовали мне переждать в Испании. Год, другой – и испанская жизнь затянула. К сожалению, в тот период я разошелся с семьей. Было действительно тяжело.

– Возвращение в Россию тоже получилось нелегким. Вас, кажется, здесь никто особо не ждал?

– Не совсем так. Я поначалу думал, что меня забыли, но съездил в турне с ветеранами и почувствовал, что народ меня помнит. С работой было непросто – все места заняты, но Олег Романцев взял меня в «Спартак», где я работал с дублем. Сложно было адаптироваться к новой жизни. Уезжал-то я из СССР, а вернулся в Россию, другое государство.

– В Испании вы могли следить за российским футболом?

– Почти нет.

– Уехали из одного футбола, а вернулись совсем в другой. Шок был сильный?

– Еще какой! В первое время ходил только на «Спартак», в основном на Лигу чемпионов. Он был единственным, кто тогда играл.

– Работа в сборной России – светлая страница?

– Да.

– Даже несмотря на то, что в финалах Чемпионата мира и Европы она проваливалась?

– Работать со сборной большая честь для каждого тренера. Вообще хорошо, когда есть работа. Я от своей получаю удовольствие. Хотя, конечно, проигрывать всегда неприятно.

– Нынешнее положение – тренер команды первого дивизиона – вас устраивает?

– Дело не в дивизионе. Если я пришел работать, следовательно, буду выкладываться от и до. Задача «Торпедо» – вернуться в премьер-лигу. Значит, будем стараться.